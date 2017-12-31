Новий рік скасовується: через люті морози у Канаді відмовились від святкових гулянь
У столиці Канади Оттаві довелось скасувати новорічні гуляння через сильне похолодання.
Міська влада прийняла таке рішення, зважаючи на те, що в новорічну ніч температура повітря в Оттаві за прогнозами синоптиків має опуститись до -28.
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Щоправда, піротехнічного та лазерного шоу вирішили не скасовувати, а от музичну програму, яка традиційно вже кілька років поспіль відбувалась під стінами канадського парламенту, вирішили відмінити.
Організатори відтягували рішення про скасування до останнього, сподіваючись на потепління, адже у новорічну ніч мав символічно завершитися і рік відзначення 150-ліття Канади.
До слова, днями Оттаву офіційно визнали поточною найхолоднішою столицею світу.
Напередодні там уже частково замерз Ніагарський водоспад.