Новий рік 2018: де у світі його вже зустріли – яскраві кадри

Світ уже зустрічає Новий 2018-й рік. Першим з усіх країн світу його зустрів острів Різдва в Індійському океані.

О 13:00 за київським часом прихід Нового року зустріли жителі Нової Зеландії.

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Дивіться відео, як Новий рік зустріли у Новій Зеландії:

Через годину настання нового року відсвяткували в Австралії.

Дивіться відео, як Новий рік зустріли в Австралії:

2018-й вже прийшов в Японію та Китай.

Дивіться відео святкування Нового року в Японії:

From Hong Kong to Sydney, Australia to Seoul, South Korea, people are ringing in 2018 with fireworks, music and celebration #CNNNYE https://t.co/fdx5eOXKCS pic.twitter.com/V4cmTw4Ltr — CNN (@CNN) 31 грудня 2017 р.

Навіть частина Росії вже живе у новому році - на Сахаліні у перші години 2018-го згоріла 25-метрова міська ялинка Южно-Сахалінська.

Найпізніше Новий рік відзначатимуть на американському острові Самоа – туди він прийде, коли в Україні буде 13:00 1 січня.

А як ви святкуватимете Новий рік?