Новий рік 2018: де у світі його вже зустріли – яскраві кадри
Світ уже зустрічає Новий 2018-й рік. Першим з усіх країн світу його зустрів острів Різдва в Індійському океані.
О 13:00 за київським часом прихід Нового року зустріли жителі Нової Зеландії.
Дивіться також: Переддень Нового року: Google представив святковий дудл
Дивіться відео, як Новий рік зустріли у Новій Зеландії:
Через годину настання нового року відсвяткували в Австралії.
Дивіться відео, як Новий рік зустріли в Австралії:
2018-й вже прийшов в Японію та Китай.
Дивіться відео святкування Нового року в Японії:
Навіть частина Росії вже живе у новому році - на Сахаліні у перші години 2018-го згоріла 25-метрова міська ялинка Южно-Сахалінська.
Найпізніше Новий рік відзначатимуть на американському острові Самоа – туди він прийде, коли в Україні буде 13:00 1 січня.
А як ви святкуватимете Новий рік?