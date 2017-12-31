Ялинка запались! – 25-метрова міська красуня згоріла в новорічну ніч у Росії: опубліковане відео

Головна ялинка у російському місті Южно-Сахалінську згоріла у новорічну ніч.

Масштабна пожежа сталась приблизно о другій ночі 1 січня за місцевим часом на площі Леніна у Южно-Сахалінську, пишуть місцеві ЗМІ.

Очевидцями пожежі стало кілька сотень місцевих мешканців, які прийшли відсвяткувати Новий рік на головну площу міста.

25-метрова ялинка згоріла повністю. На фото та відео, які публікують очевидці у соцмережах видно, що пожежа була доволі масштабною.

Дивіться відео, як гоіла міська ялинка у Южно-Сахалінську:

За попередньою інформацією, причиною займання став невдало запущений феєрверк.

Варто зазначити, що ялинка була штучною і все що від неї залишилось – це металевий каркас.





25-метрова міська ялинка згоріла у Южно-Сахалінську