Ялинка запались! – 25-метрова міська красуня згоріла в новорічну ніч у Росії: опубліковане відео
18:28, сьогодні 1668 Читать новость на русском
Головна ялинка у російському місті Южно-Сахалінську згоріла у новорічну ніч.
Масштабна пожежа сталась приблизно о другій ночі 1 січня за місцевим часом на площі Леніна у Южно-Сахалінську, пишуть місцеві ЗМІ.
Очевидцями пожежі стало кілька сотень місцевих мешканців, які прийшли відсвяткувати Новий рік на головну площу міста.
25-метрова ялинка згоріла повністю. На фото та відео, які публікують очевидці у соцмережах видно, що пожежа була доволі масштабною.
Дивіться відео, як гоіла міська ялинка у Южно-Сахалінську:
За попередньою інформацією, причиною займання став невдало запущений феєрверк.
Варто зазначити, що ялинка була штучною і все що від неї залишилось – це металевий каркас.
25-метрова міська ялинка згоріла у Южно-Сахалінську
Джерело: 24 Канал
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