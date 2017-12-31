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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ялинка запались! – 25-метрова міська красуня згоріла в новорічну ніч у Росії: опубліковане відео

18:28, сьогодні 1668 Читать новость на русском
Міська ялинка згоріла у новорічну ніч на Сахаліні
Міська ялинка згоріла у новорічну ніч на Сахаліні / Фото із соцмереж

Головна ялинка у російському місті Южно-Сахалінську згоріла у новорічну ніч.

Масштабна пожежа сталась приблизно о другій ночі 1 січня за місцевим часом на площі Леніна у Южно-Сахалінську, пишуть місцеві ЗМІ.

Очевидцями пожежі стало кілька сотень місцевих мешканців, які прийшли відсвяткувати Новий рік на головну площу міста.

25-метрова ялинка згоріла повністю. На фото та відео, які публікують очевидці у соцмережах видно, що пожежа була доволі масштабною.

Дивіться відео, як гоіла міська ялинка у Южно-Сахалінську:

За попередньою інформацією, причиною займання став невдало запущений феєрверк.

Варто зазначити, що ялинка була штучною і все що від неї залишилось – це металевий каркас.

Ялинка пожежа Южно-Сахалінськ

25-метрова міська ялинка згоріла у Южно-Сахалінську

Теги: Новорічні свята Новини Росії Пожежа
Джерело: 24 Канал
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