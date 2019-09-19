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      Новий закон про Київ: політолог назвав позитиви і ризики

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      Новий закон про Київ: позити і ризики
      Новий закон про Київ: позити і ризики / Колаж 24 каналу

      У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону "Про столицю України – місто-герой Київ". Партія "Слуга народу" пропонує змінити повноваження мера Києва і голови міськдержадміністрації. Про позитиви та ризики законопроєкту – читайте далі.

      Політолог Олег Саакян у коментарі 24 каналу сказав, якщо вдасться прийняти закон про столицю раніше, ніж оголосять дочасні вибори у Києві, то тоді обиратиметься нова Київрада і новий мер за новими правилами. Він вважає: "В законі, який подала партія "Слуга народу", якщо подивитись його по частинах, там є і позитив, і негатив".

       Важливо: Кличко звернувся до парламенту з проханням розпустити Київраду

      За його словами, з позитиву це те, що в Києві будуть відроджуватись районні ради.

      Це позитивно для розвитку самоврядування. Їхнє скасування негативно позначились на розвитку конкретних районів Києва, оскільки вони втратили своє самоврядування, місце і наближеність місцевих депутатів до мешканців,
      – пояснив Саакян.

      Негативним моментом, він вважає, є централізація всього під голову КМДА і зменшення ролі мера, а також Київської міської ради.

      Це фактично встановлення більшої централізації управління з Офісу Президента за Києвом. В такому випадку зменшується рівень самоврядності,
      – впевнений політолог.

      Саакян зазначив: "Мені здається, що той конфлікт, який є зараз, – це наслідки інституційної та правової проблем, які створились в Україні ще з початку 2000-х років. Фактично мер та голова КМДА розділені між собою посади, але водночас з'єднані. Вони не можуть існувати одне без одного, але й одне з одним не можуть, бо конфліктують".

      Цікаво: Чому Кличку вигідно розпустити Київраду: пояснення політолога

      За його словами, саме тому Конституційний суд вирішив, що ці посади може обіймати одна і та ж людина. Через це виник конфлікт, коли до влади прийшов Володимир Зеленський. Оскільки, згідно з законом, він може знімати голів районних, державних, міських, обласних адміністрацій, але водночас нікого іншого, окрім Кличка, він призначити не міг, згідно з рішенням суду.

      "А є ще інша позиція. Після цього вже відбувались зміни в Конституції, а тому ті рішення Конституційного суду, які вже були прийняті, втратили свою чинність. І тому ми потрапили в правову колізію, в якій фактично все вирішується завдяки легітимності", – сказав він.

      Що може змінити новий законопроєкт про столицю:

      – відновлення районних рад;
      – районні ради отримають частину повноважень міської ради;
      – посада голови Київської міськдержадміністрації несумісна з іншими посадами;
      – Київрада скорочується з 120 до 84 депутатів;
      – Межі районів столиці затверджуються Кабміном за пропозиціями Київради, погодженими з райрадами;
      – Райради можуть мати власну символіку, яка затверджується Київміськрадою;
      – Голова райради обирається з-поміж її депутатів таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу.

      Дивіться повне інтерв'ю з політологом Олегом Саакяном: 

       

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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Новини Києва Законодавство Віталій Кличко КМДА Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
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