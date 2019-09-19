Новий закон про Київ: політолог назвав позитиви і ризики

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону "Про столицю України – місто-герой Київ". Партія "Слуга народу" пропонує змінити повноваження мера Києва і голови міськдержадміністрації. Про позитиви та ризики законопроєкту – читайте далі.

Політолог Олег Саакян у коментарі 24 каналу сказав, якщо вдасться прийняти закон про столицю раніше, ніж оголосять дочасні вибори у Києві, то тоді обиратиметься нова Київрада і новий мер за новими правилами. Він вважає: "В законі, який подала партія "Слуга народу", якщо подивитись його по частинах, там є і позитив, і негатив".

Важливо: Кличко звернувся до парламенту з проханням розпустити Київраду

За його словами, з позитиву це те, що в Києві будуть відроджуватись районні ради.

Це позитивно для розвитку самоврядування. Їхнє скасування негативно позначились на розвитку конкретних районів Києва, оскільки вони втратили своє самоврядування, місце і наближеність місцевих депутатів до мешканців,

– пояснив Саакян.

Негативним моментом, він вважає, є централізація всього під голову КМДА і зменшення ролі мера, а також Київської міської ради.

Це фактично встановлення більшої централізації управління з Офісу Президента за Києвом. В такому випадку зменшується рівень самоврядності,

– впевнений політолог.

Саакян зазначив: "Мені здається, що той конфлікт, який є зараз, – це наслідки інституційної та правової проблем, які створились в Україні ще з початку 2000-х років. Фактично мер та голова КМДА розділені між собою посади, але водночас з'єднані. Вони не можуть існувати одне без одного, але й одне з одним не можуть, бо конфліктують".

Цікаво: Чому Кличку вигідно розпустити Київраду: пояснення політолога

За його словами, саме тому Конституційний суд вирішив, що ці посади може обіймати одна і та ж людина. Через це виник конфлікт, коли до влади прийшов Володимир Зеленський. Оскільки, згідно з законом, він може знімати голів районних, державних, міських, обласних адміністрацій, але водночас нікого іншого, окрім Кличка, він призначити не міг, згідно з рішенням суду.

"А є ще інша позиція. Після цього вже відбувались зміни в Конституції, а тому ті рішення Конституційного суду, які вже були прийняті, втратили свою чинність. І тому ми потрапили в правову колізію, в якій фактично все вирішується завдяки легітимності", – сказав він.

– відновлення районних рад;

– районні ради отримають частину повноважень міської ради;

– посада голови Київської міськдержадміністрації несумісна з іншими посадами;

– Київрада скорочується з 120 до 84 депутатів;

– Межі районів столиці затверджуються Кабміном за пропозиціями Київради, погодженими з райрадами;

– Райради можуть мати власну символіку, яка затверджується Київміськрадою;

– Голова райради обирається з-поміж її депутатів таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу.

Дивіться повне інтерв'ю з політологом Олегом Саакяном: