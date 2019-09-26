Новий закон про публічні закупівлі чутко уточнює, що таке екокритерії та стандарти, – розробники

Ціна більше не буде основним чинником для українських держпідприємств при проведенні закупівель у системі Прозорро.

Новий закон про публічні закупівлі має зробити всі процедури більш ефективними, підвищити якість робіт та послуг, почати реальні кроки для покращення екологічної ситуації в країні. У цьому переконані експерти – розробники документа.

Ціна більше не буде основним чинником для українських держпідприємств при проведенні закупівель у системі Прозорро. Згідно із законом 1076 який має набрати чинності за пів року, розширюються можливості замовників для встановлення, так званих, "нецінових критеріїв". Зокрема якість, економічність, енергоефективність, "вартість життєвого циклу" товару.

Раніше нецінові критерії можна було використовувати складного або спеціалізованого характеру, і ніхто не міг визначити коректно, що ж це за складний характер – то зараз за новим законопроєктом 1076 нецінові критерії можна застосовувати для всіх товарі та послуг,

– пояснює Роксолана Підласа, заступник голови комітету з питань економічного розвитку.

"Новий закон чітко уточнює, що таке екологічні критерії, чим повинен керуватися замовник. Тобто це може бути посилання на міжнародні європейські і національні стандарти, маркування, методи підтвердженні всім стандартам які мають бути – протоколи, сертифікати видані компетентними органами", – додала Світлана Берзіна, експерт UN Environmental зі сталих публічних закупівель.

Зокрема, фахівці виділили найбільш вагомі зміни, які запропонує новий закон.