У скільки обійдеться українцям новорічний стіл-2018: інфографіка

У середньому по Україні вартість новорічного столу 2018 року для української сім’ї з чотирьох осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2017 майже на третину (31,2%) і складе 1350 грн.

Про це поінформував директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

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За його словами, для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.



У скільки обійдуться українцям новорічні страви

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 3 кг салату "Олів’є" традиційної рецептури обійдеться у 130,81 грн. Це на 26,5 % більше, ніж при святкуванні Нового 2017 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 43,00 грн за 0,5 кг, 6 яєць – 14,87 грн, 0,5 кг зеленого горошку – 17 грн та 200 г майонезу – 9,50 грн. Ще у 19,44 грн обійдуться цибуля, морква, картопля та солоні огірки.

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Трохи дешевше – 84,68 грн – коштуватиме салат "Оселедець під шубою" (1,4 кг). Левову частку його вартості складе оселедець – 70 грн за 0,5 кг. Майонез обійдеться у 9,50 грн, морква – 1,22 грн, буряк – 1,49 грн, цибуля – 0,84 грн, картопля – 1,63 грн.

Суттєво зростуть витрати на м’ясні продукти. Півкіло нарізки з ковбаси "Салямі" коштуватиме, в середньому, 74,66 грн, стільки ж підчеревини копченої – 67,50 грн, а биток зі свинини свіжий – 56 грн. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 85 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 282,96 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг) обійдеться у 70 грн.

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Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 141,12 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 11,62 грн, гриби (1 кг) – 36 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 36 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 19,50 грн, помідори свіжі (1 кг) – 38 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 100 грн. За 2 кг мандаринів доведеться заплатити 64,0 грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 25 грн, лимон (200 г) – 10 грн.

Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 15,81 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.

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Скільки коштують напої на традиційному новорічному столі

Пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 л) обійдеться у 90 грн. У півтора рази більше – 140 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку "Шабо".

Безалкогольні напої обійдуться у 80,47 грн. За 2 л соку "Садочок" доведеться заплатити 49,60 грн, за воду "Моршинська" (1,5 л) – 10,97 грн, за солодку воду "Живчик" (2 л) – 20,50 грн.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 340 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 216,42 грн, а 200 г червоної риби – у 118,86 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 1685,46 грн, зазначив Юрій Лупенко.

У Києві вартість бюджетного варіанту новорічного столу складе 1450,70 грн, що на третину більше вартості новорічного столу 2017 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 1897,87 грн.

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