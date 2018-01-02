"Ноздровська була єдиним годувальником": Найєм закликав допомогти родині загиблої

Нардеп України Мустафа Найєм повідомив, що сім'я загиблої правозахисниці Ірини Ноздровської, перебуває у дуже скрутному матеріальному становищі. Тож політик закликав усіх небайдужих фінансово допомогти родичам померлої.

Про це Найєм написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ірина фактично була єдиним годувальником. Незабаром буде похорон і багато людей вже надають посильну допомогу, щоб підтримати батьків і доньку Ірини", – мовиться у повідомленні нардепа.

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Він також звернувся до ЗМІ із проханням закликати глядачів і читачів надати родині Ноздровської будь-яку посильну допомогу: "Друзі і близькі сім'ї були б дуже вдячні за таку підтримку".

Найєм також опублікував на своїй сторінці банківські реквізити, за якими можна надіслати фінансову допомогу.

Окрім того, за словами, нардепа, родичі загиблої жінки перебувають у дуже пригніченому стані.

Зараз найбільше випробування проходить донька Ірини – Анастасія Ноздровська. Дівчина виявилася великим молодцем, всіляко підтримує 62-річну бабусю і 70-річного дідуся. З ними працює психолог, і, сподіваюся, завтра вдасться підключити ще і психотерапевта,

– мовиться у повідомленні політика.

Найєм також закликав журналістів до похорону не турбувати родичів загиблої. Справа в тому, що матір Ноздровської досі не знає про загибель доньки. Лікарі та родичі дуже турбуються про фізичний і психологічний стан матері загиблої правозахисниці, та оберігають її від цієї звістки.

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Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП жінки. Найбільш імовірною версією загибелі Ноздровської слідство вважає вбивство, проте не виключає й інших версій.