1 січня близько 12:00 у річці поблизу Києва знайшли тіло жінки. Родичі впізнали зниклу три дні тому 38-річну юристку Ірину Ноздровську. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Вбивство Ірини Ноздровської викликало суспільне обурення. Вже наступного дня, 2 січня, кілька сотень людей вийшли на акцію протесту під будівлю головного управління МВС у Києві з вимогою незаангажованого розслідування обставин вбивства Ноздровської.

Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов заявив, що він бере розслідування під власний контроль. Під час акції організатори заявили про створення ініціативної групи громадськості з 10 осіб, яка контролюватиме хід справи.

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Також група активістів почала збирати підписи за відставку голови МВС Арсена Авакова та планує звернутися до Генпрокуратури, аби очільник відомства Юрій Луценко гарантував незалежне слідство. У свою чергу начальник Нацполіції Київщини Дмитро Ценов вже пообіцяв співпрацювати з громадськістю, як тільки ініціативна група збереться.

27 грудня Ірина Ноздровська добилася від Апеляційного суду Києва повторного арешту Дмитра Россошанського на 60 діб, якого напередодні засудили до 7 років позбавлення волі за смертельний наїзд на її рідну сестру.

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Юристка звинувачувала суддів та прокурорів у небажанні засуджувати Россошанського через впливового родича – екс-очільника районного суду Сергія Купрієнка. Родина Ноздровської повідомляла про численні погрози життю зі сторони близьких Россошанського.

Напередодні жінка писала подрузі, чим обертається для неї боротьба проти нинішньої судової системи.

Журналісти сайту "24" стежать за розвитком подій навколо резонансного вбивства та пропонують ознайомитися з обставинами злочину, відомими на цю годину.

Слідство



Юрист Ірина Ноздровська. Фото: Facebook

Полковник поліції та начальник Нацполіції Київщини Дмитро Ценов повідомив, що навколо знайденого тіла другу добу слідчо-оперативна група з кінологами прочісують площу 5 гектарів. Поліція шукає додаткові речові докази.

Станом на полудень 2 січня триває судово-медична експертиза тіла для встановлення причини та обставин смерті. Ценов також заявив, що у справі вже допитали 50 свідків. Серед них – колишній наречений Ноздровської Віталій Сергеєв.

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Його батько повідомив, що сина підозрюють у вбивстві Ноздровської, бо є запис із камери спостереження, на якому вони із сином залишають будинок у вечір ймовірного вбивства. Чоловіка допитували у райвідділі протягом усієї ночі на 2 січня з використанням поліграфа.

Крім того, правоохоронці тимчасово вилучали автомобіль Сергєєва-старшого для експертизи. За словами Ценова, авто вже повернули власникам.

Речник Нацполіції у Київській області Микола Жукович заявив, що слідство розглядає чотири версії вбивства жінки. Це її професійна діяльність, друга – стосується останньої справи за фактом ДТП, інша – хуліганство, остання – спроба зґвалтування. Жукович наголосив, що правоохоронці перш за все відпрацьовуватимуть версію судової справи щодо ДТП.

Віктор Сєргєєв підкреслив, що того вечора його син був удома з родиною. Під час акції протесту він заявив, що Ноздровську вбили показово, роздягли, а труп поклали неподалік будівлі суду, де вона боролася за справедливий вирок для вбивці її сестри.

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Ірина Ноздровська зникла 29 грудня на шляху з Києва в село Демидів Вишгородського району, де проживала. Про це написала її донька у Facebook. Поліція оголосила її у розшук 30 грудня.

Справа вбивства сестри



Ірина Ноздровська вела справу про загибель своєї 26-річної сестри Світлани Сапатінської. Фото:Facebook

Сестру Ірини Ноздровської Світлану Сапатінську у вересні 2015 року насмерть збив племінник районного судді Дмитро Россошанський. Через два роки після ДТП Ноздровській вдалося добитися покарання для чоловіка. У травні 2017 року суд виніс йому вирок – 7 років позбавлення волі.

На своїй сторінці у Facebook жінка детально описувала хід справи та звинувачувала суддів та прокурорів у змові для захисту підозрюваного, а його називала постійним пацієнтом наркодиспансеру та витверезника.

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27 грудня розглядалася апеляція, і Россошанський міг опинитися на свободі. Адвокат намагався використати процесуальні порушення під час судового розгляду та скористатися амністією для свого клієнта.



Визнаний винним у суді першої інстанції у вбивстві сестри Ірини Ноздровської Дмитро Россошанський. Фото: Facebook

За словами присутніх, на цьому засіданні батько Россошанського пригрозив Ноздровській, що вона " погано закінчить". До того ж родичі юристки заявляли, що вона постійно отримувала погрози від близьких Россошанського і зверталася з цим до поліції.

Втім, у поліції заявили, що не знайшли у себе заяв юристки щодо погроз на її адресу.

Слідство триває, нові деталі читайте на нашому сайті.