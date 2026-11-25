Поки кремлівські пропагандисти намагаються створювати ілюзію контролю, обстановка у глибині ворожої території стає абсолютно фронтовою. Росіяни починають на власній шкурі відчувати, що війна повернулася у їхню "родную гавань". Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Adv

популярні відео

НПЗ у вогні та розгромлені аеродроми: кощієва голка Кремля

Цієї ночі ми побачили надзвичайно продуктивну роботу проти ключових об'єктів російської нафтопереробки в Самарській області. Під масованим ударом опинився знаменитий Куйбишевський НПЗ, одне з найважливіших підприємств Поволжя, потужністю близько семи мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляв компоненти високооктанових бензинів і дизельне пальне для потреб окупаційної армії, але тепер його роботу суттєво скориговано нашими безпілотниками.

Паралельно запалав Сизранський НПЗ, проєктна потужність якого сягає дев'яти мільйонів тонн нафти щорічно.

Проте найболючішого удару зазнала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара". Це критичний вузол приймання, зберігання і змішування сировини з Татарстану та Західного Сибіру. Саме тут формується експортний сорт Urals, на який припадає до 50% загального нафтового експорту Росії. Якщо нафту немає де змішати і перекачати, російська економіка просто захлинається.

Реклама

Не менш феєричні новини надійшли з військового аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області. Це один із найбільш захищених військових об'єктів ворога, звідки регулярно злітають носії "Кинджалів" – винищувачі МіГ-31К, які тероризують усю Україну. За результатами масованої атаки з'явилися дані про ураження щонайменше трьох бортів МіГ-31 та двох Су-34. Тепер там уже ніхто нікуди не летить, а ворожа бомбардувальна авіація зазнає непоправних втрат прямо на стоянках.

Істерика Путіна та останній наказ "відповісти"

Масштабні удари по нафтогазовій інфраструктурі викликали справжню істерику у кремлівського диктатора. Путін уперше за багато років терміново зібрав нараду з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу та екологічної безпеки. Вигляд у нього був відверто розгублений і жалюгідний: диктатор публічно поскаржився, що Україна методично знищує російські заводи попри будь-які прохання закордонних партнерів.

Вибухнувши погрозами, Путін видав свій черговий ультимативний наказ про неминучі "дії у відповідь", розмахуючи кривавим пальчиком. Але кого він намагається злякати? Росія щодня прицільно б'є по наших містах, намагаючись заморозити цивільне населення. Ми діємо суворо в межах 51 статті Статуту ООН, реалізуючи право на самозахист. Нафтопереробка ворога – це та сама кощієва голка, кувалда, що позбавляє агресора можливості фінансувати війну, на яку в бюджеті Росії закладено божевільні 53 трильйони рублів.

Реклама

700 тисяч знищених окупантів: демографічна катастрофа Росії

Окрім охопленого вогнем тилу, катастрофа для Кремля розгортається безпосередньо на передовій. Російська армія побила абсолютний історичний рекорд утрат. Лише за неповний 2026 рік втрати агресора сягнули понад 432 тисячі військових, що вже перевищило показники всього минулого року. Уявіть масштаб: з карти Росії фізично зникло населення чотирьох цілих регіонів – Ненецького і Чукотського округів, Магаданської області та Республіки Алтай разом узятих.

Свіжий витік даних із Росстату свідчить, що реальна цифра безповоротних утрат армії Росії вже перевалила за 630 – 720 тисяч ліквідованих загарбників, якщо врахувати тих, у чиїх свідоцтвах цинічно залишили порожні графи. На сьогодні приблизно кожен 74-й російський чоловік ліквідований на фронті.

Розкажіть після цього, як саме перемагає Путін і чому Україна взагалі повинна думати про якісь поступки агресору, який утилізує власний народ сотнями тисяч?

Реклама

"Кухонна революція" та неминучість російського бунту

Ці колосальні втрати вже неможливо приховати жодною пропагандою. Труни розповзлися абсолютно по всій території Росії, стираючи межу між глухими селами та великими містами.

Соціологія фіксує переломний момент: понад 70% росіян відкрито прагнуть завершення війни, причому цей показник однаковий для всіх поколінь. Більше ніж половина громадян Росії особисто має загиблих або скалічених родичів.

Політолог Вадим Денисенко справедливо зазначає, що в Росії зараз розгортається наймасштабніша з 1980-х років "кухонна революція". Мільйони вчорашніх лоялістів та байдужих обивателів масово переходять у статус латентних опозиціонерів. У тоталітарних системах бунт ніколи не стартує з вуличних демонстрацій – він визріває через усвідомлення кричущої несправедливості та повний розрив між кремлівською казкою й могильною реальністю. Коли вирита могила у кожному дворі, а паливо згорає на розбитих НПЗ, нещадний внутрішній колапс стає лише питанням часу.