NVIDIA натякнула, що презентуватиме на Gamescom 2018

Компанія NVIDIA офіційно представила графічні карти Quadro RTX. Тепер із упевненістю можна говорити про те, що топові представники ігрової серії GeForce змінять приставку з GTX на RTX, при чому сам виробник доволі тонко натякнув на назву GeForce RTX 2080 в своєму промо-ролику.

Про це повідомляє VideoCardz.

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Тизер присвячений майбутньому ігровому заходу Gamescom 2018, який пройде з 20 по 25 серпня в Кельні, Німеччина. Відео містить безліч підказок, які можна інтерпретувати в потрібному ключі.

Для початку, ролик NVIDIA починається і закінчується неясними зображеннями відеокарти. Окрім того, на сайті опублікували повний перелік підказок, де відбудеться захід та що від нього очікувати.



Підказки NVIDIA щодо презентації Gamescom 2018

RoyTeX = RTX Not_11 = явно не 11 Mac-20 = 20 серія Eight-Tee = 80 AlanaT = Алан Тьюринг Zenith20 = 20 серія Ray = RTX give me 20 = дай мені 20 GPS-координати описують, де відбудеться виставка: "50.968495,7.014026" Номери з датою презентації з'являються в порядку 2,08,0, які формують дату 20 серпня 2018 року.

Промо-ролик NVIDIA – дивіться відео

Що ж, до Gamescom 2018 залишається менше тижня і згодом ми дізнаємося, на що натякає NVIDIA.

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