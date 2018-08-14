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NVIDIA натякнула, що презентуватиме на Gamescom 2018

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NVIDIA натякнула, що презентуватиме на Gamescom 2018
NVIDIA натякнула, що презентуватиме на Gamescom 2018 / Фото з вільних джерел

Компанія NVIDIA офіційно представила графічні карти Quadro RTX. Тепер із упевненістю можна говорити про те, що топові представники ігрової серії GeForce змінять приставку з GTX на RTX, при чому сам виробник доволі тонко натякнув на назву GeForce RTX 2080 в своєму промо-ролику.

Про це повідомляє VideoCardz.

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Тизер присвячений майбутньому ігровому заходу Gamescom 2018, який пройде з 20 по 25 серпня в Кельні, Німеччина. Відео містить безліч підказок, які можна інтерпретувати в потрібному ключі.

Для початку, ролик NVIDIA починається і закінчується неясними зображеннями відеокарти. Окрім того, на сайті опублікували повний перелік підказок, де відбудеться захід та що від нього очікувати.

Підказки NVIDIA щодо презентації Gamescom 2018
Підказки NVIDIA щодо презентації Gamescom 2018

  1. RoyTeX = RTX
  2. Not_11 = явно не 11
  3. Mac-20 = 20 серія
  4. Eight-Tee = 80
  5. AlanaT = Алан Тьюринг
  6. Zenith20 = 20 серія
  7. Ray = RTX
  8. give me 20 = дай мені 20
  9. GPS-координати описують, де відбудеться виставка: "50.968495,7.014026" 
  10. Номери з датою презентації з'являються в порядку 2,08,0, які формують дату 20 серпня 2018 року.

Промо-ролик NVIDIA – дивіться відео

 

 Що ж, до Gamescom 2018 залишається менше тижня і згодом ми дізнаємося, на що натякає NVIDIA.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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