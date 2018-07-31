NVIDIA оголосила дату презентації нових відеокарт лінійки GeForce

Компанія NVIDIA протягом довгого часу відмовлялася озвучити терміни виходу нового покоління відеокарт, не дивлячись на чисельні здогадки інсайдерів. В кінцевому результаті компанія вирішила покласти край чуткам та розіслала журналістам запрошення на багатообіцяючу презентацію оновленої лінійки GeForce, яка відбудеться вже зовсім скоро.

Про це повідомляє Videocardz.

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Амбітний захід під назвою GeForce Gaming Celebration пройде 20 серпня в Кельні (Німеччина), за день до відкриття виставки Gamescom 2018. Примітно, що хоча на офіційному сайті нові відеокарти в анонсі події не згадуються, текст запрошення для журналістів дещо відрізняється від публічної версії.

Захід буде наповнене новими PC-іграми, запущеними на новітньому обладнанні GeForce, крутими презентаціями, а також вражаючими сюрпризами,

– йдеться в запрошенні.

Згідно з інформацією, що потрапила в розпорядження порталу видання Videocardz, 20 серпня відбудеться закритий показ новітніх GPU від NVIDIA, а офіційна презентація відбудеться днем ​​пізніше, в рамках Gamescom 2018. Ця дата збігається з попередніми витоками про реліз GeForce нового покоління вже цієї осені.



NVIDIA презентує флагманські відеокарти GeForce 1180

Очікується, що перші флагмани нового покоління під назвою GeForce 1180 надійдуть у продаж вже 30 серпня цього року за рекомендованою ціною не більше 750 доларів (близько 19 850 гривень).

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