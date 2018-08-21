NVIDIA презентувала нове покоління відеокарт GeForce RTX: огляд та ціна

Вчора, 20 серпня, компанія NVIDIA у Кельні представила довгоочікувану лінійку GeForce на базі архітектури Turing. Цю презентацію очільник корпорації Дженсен Хуанг назвав "історичним моментом для комп’ютерної графіки". Ключовою особливістю відеокарт нового покоління стала підтримка інноваційної технології NVIDIA RTX.

Про це повідомляє 4pda.

Читайте також: NVIDIA розпочинає приймати попередні замовлення відеокарт GeForce RTX 2080

Порушивши власні традиції, NVIDIA представила відразу три моделі сімейства GeForce: флагманську RTX 2080 Ti, а також субфлагманскі RTX 2080 та RTX 2070. Нова архітектура принесла десятикратне збільшення продуктивності при використанні трасування променів в комп'ютерній графіці порівняно з поколінням Pascal. RTX 2080 Ti здатна обробити до 10 мільярдів променів в секунду, в той час як 1080 Ti – всього 1,28 мільярда променів. При цьому, за твердженням Хуанга, працює новинка в 10 разів тихіше попередниці.



Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080

Крім нової архітектури Turing, оновлені відеокарти GeForce 20 серії змінили індекс з GTX на RTX, що означає підтримку технології трасування променів. Не менш важливим нововведенням стала поява в споживчій лінійці тензорних ядер – раніше їх можна було побачити тільки в професійних GPU для обчислень. Ці ядра дозволяють обробляти пікселі в реальному часі, а не передбачати вектор руху картинки, як при використанні традиційного згладжування ТАА. За цим параметром RTX 2080 Ti випереджає 1080 Ti за продуктивністю в 10 разів.



Переваги нової технології NVIDIA RTX

Принцип роботи технології полягає у відстеженні променя джерела освітлення "з очей" спостерігача. При проходженні променя через об'єкт алгоритм визначає кількість світла в кожній точці і колір пікселя. Потім він генерує додаткові промені в кадрі для формування відображень. При цьому на екрані прораховуються м'які тіні, заломлення, відображення і навіть відображення відображень. Для користувача це виглядає як природне освітлення в реальності.

Читайте також: Характеристики та ціна відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti з'явились до анонсу

Для зниження навантаження на GPU застосовується технологія гібридного рендерингу – обробка геометричних моделей відбувається за допомогою растеризації, а за допомогою трасування променів прораховуються тільки м'які тіні і відображення. В ході презентації було продемонстровано роботу алгоритмів RTX в таких іграх, як Shadow of the Tomb Raider, Metro: Exodus, Assetto Corsa Competizione і Battlefield V.



Графіка у грі з використанням технології NVIDIA RTX

Детальні технічні специфікації під час презентації компанія так і не розкрила, обмежившись базовою інформацією про новинки, їх також не опублікували і на офіційному сайті NVIDIA. На даний момент відомо наступне:

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti – 11 ГБ відеопам'яті, 10 мільярдів променів і 78 трильйонів RTX-операцій в секунду NVIDIA GeForce RTX 2080 – 8 ГБ відеопам'яті, 8 мільярдів променів і 60 трильйонів RTX-операцій в секунду NVIDIA GeForce RTX 2070 – 8 ГБ відеопам'яті, 6 мільярдів променів і 45 трильйонів RTX-операцій в секунду



Технологія NVIDIA RTX у порівнянні з 4К ТАА

Попередні замовлення GPU нового покоління розпочалися ще відучора, рекомендована роздрібна ціна на RTX 2080 Ti, 2080 і 2070 становить 999 доларів (близько 26 445 гривень), 699 доларів (близько 18 505 гривень) та 499 доларів (близько 13 210 гривень) відповідно. Еталонні моделі виробництва самої NVIDIA обійдуться трохи дорожче: 1 199 доларів (близько 31 740 гривень), 799 доларів (близько 21 150 гривень) та 599 доларів (близько 15 855 гривень) в залежності від моделі. У продаж усі відеокарти надійдуть вже 20 вересня.

Презентація технології NVIDIA RTX у нових відеокартах GeForce на базі архітектури Turing – дивіться відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно