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      Ян Валетов

      О правильном и неправильном Рождестве

      879
      Рождество
      Рождество / Фото из открытых источников

      Нет никакого второго Рождества. Нет его. Ни православного, ни католического. Есть просто Рождество Христово.

      Одна условная дата, назначенная на дни зимнего солнцестояния, чтобы христианским праздником заменить праздник языческий.

      Дальше разница в дне празднования возникла при переходе между календарями – юлианским и григорианским. Это даже не вопрос веры, чистой воды техника исчисления дат и исправленная всем нормальным миром накопительная ошибка.

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      Но православнутым на всю голову это не понятно. Поэтому у некоторых особо сообразительных есть правильное и неправильное Рождество. Неправильное во всем мире – 25 декабря. А правильное у трех церквей на планете в ночь с 6 на 7 января. И не иначе.
      То есть, живем мы по неправильному календарю, а празднуем по настоящему, по христианскому.

      Католики у нас – еретики, протестанты – еретики, как я понимаю, греки тоже не совсем православные, ортодоксы, но не до конца – с 25 декабря промазали.

      Интересно, когда у нас станут праздновать Кристмас со всем миром? Пары лет хватит для осознания отсутствия проблемы, как таковой?

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      Автор: Ян Валетов
      Теги: Новини України Різдво Публікації
      Джерело: 24 Канал
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