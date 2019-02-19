О реформе здравоохранения в Украине должны говорить врачи, а не политики

Недавно социальные сети в очередной раз всколыхнул вопрос о реформе в сфере здравоохранения. Тема эта удивительно плодотворна для всякого рода спекуляций общественным мнением, молниеносного разгона недостоверной информации или примитивных фейков.

Подобные акции происходят регулярно. Но меня продолжает удивлять одно: мы требуем качественную медицину, хотим, чтобы было "как в Европе", но не испытываем желания разобраться в происходящем. Понять, как это работает у них, отойти от модели советской системы здравоохранения со всеми ее безусловными преимуществами, которые вместе с останками Союза почили уже более четверти века как.

Не готовы поддержать изменения касательно запуска комплексных реформ, потому что человек устроен так, что его психика сопротивляется новшествам и не приветствует колебания. Поэтому идем путем наименьшего сопротивления и радостно подхватываем очередную волну, неосознанно поддерживая чьи-то далекие от народа интереса и рассуждаем примерно так: "Какой-то чиновник не справляется? Так давайте найдем ему замену!" После этого радостно садимся, складываем руки как у "Ждуна" и погружаемся в состояние приятного ожидания той светлой минуты, когда уровень жизни и медицинского обслуживания в Украине наконец-то будет "как у них".

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Я хочу, чтоб каждый из нас посмотрел вокруг и осознал – "как у них" не будет долго или не наступит никогда, если мы будем просто говорить и критиковать. Каждый из нас станет важным звеном социального развития страны, если начнет с малого – с себя и окружения. Будет искать рациональное зерно в любом информационном "вбросе", анализировать опыт государств ментально и территориально близких Украине. И не бросаться из крайности в крайность после очередного громкого (и, честно говоря, малообоснованного) заголовка.

Рядом с судебной, пенсионной и реформой образования изменения в отечественном здравоохранении стоят особняком. Есть люди, которым посчастливилось за всю свою жизнь ни разу не переступить порога здания суда, но нет ни одного человека, который бы не обращался к врачам за помощью. Поэтому в качественной и доступной медицине заинтересован любой украинец: для себя, для своих родных и близких.

Результаты очевидны

Первое, что изменилось в системе здравоохранения Украины за последние год-два, это распределение средств. Децентрализация принесла свои результаты, поэтому медицина сейчас финансируется в рамках разных программ из центрального и местного бюджетов. А это значит, что чиновникам на местах важно понимать, какие в регионе существуют проблемы с больницами, лекарствами, оборудованием, и какое количество пациентов требует постоянного медицинского ухода и помощи.

Важную роль здесь сыграло бы деление бюджета на общий и дополнительный. Например, за 2018 год каждое медицинское учреждение подвело бы итог расходов: сколько ушло на хозяйственные и коммунальные нужды, сколько – на зарплату врачам, закупку лекарств, оборудование и ремонт. В итоге получилась бы некая сумма, благодаря которой сразу становится ясно, что бюджет следующего года должен быть больше, с учетом повышения минимальной зарплаты, коммунальных услуг и инфляции. Замечу, что все эти расходы отлично понимают специалисты на местах, главврачи и бухгалтера, а министерство здравоохранения никакого отношения к ним не имеет.

Это – общий бюджет. И, на мой взгляд, существенные изменения не вносились в него со времен Советского Союза. Дополнительный бюджет можно получить в рамках программы местного бюджета, Кабмина или попросив выделить соцэконом (деньги из спецфонда) у народных депутатов. Так работает система государственного управления.

Безусловно, на пути к обеспечению больниц всем необходимым есть большая доля вероятности столкнутся с непрозрачностью финансирования. То есть, не исключено, что стоимость ремонтных работ или закупки оборудования будет завышена, тендер будет проведен по принципу "для своих" или врач прозрачно намекнет пациенту на благодарность за консультацию. Но это – человеческий фактор. Справиться с ним придется двумя способами, внедряя правило честности в жизнь и обеспечив достойный уровень официального дохода медикам, которым мы доверяем собственное здоровье и жизнь.

Что дала сама реформа?

В первую очередь, наглядно показала, насколько нежизнеспособна система отечественного здравоохранения, при том, что много лет мы жили именно по таким правилам. Во-вторых, время идет вперед, появляются новые вызовы –и им приходится соответствовать.

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А вот человеческий фактор — самое важное из того, что не учла реформа.

Почему я обращаю на него особое внимание?

Как это было: в Министерстве здравоохранения предложили законодательные инициативы, депутаты внесли поправки и проголосовали за медицинскую реформу, в результате чего была создана новая структура – Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Разделили полномочия и обязанности, благословили… Далее реформа "опускается" вниз, то есть, уже на местном уровне, чиновники должны изучить в чем ее суть, как и в какие сроки внедрять определенные этапы реформы. Какие инструкции давать врачам, которые являются важнейшим звеном во всем этом процессе. И как внедрять необходимые процедуры и алгоритмы.

Здесь нарушена логика: именно медицинские работники должны говорить о преимуществах нововведений и заявлять о недостатках, чтобы у чиновников была возможность их исправить. А получается наоборот, что значительно снижает эффективность изменения и увеличивает количество недоработок.

Поддерживая больницы и помогая им с необходимым медицинским оборудованием, я много раз сталкивался с тем, что им, зачастую, не хватает именно информации. Поэтому в ноябре прошлого года моя команда организовала и провела в Киеве большой медицинский форум, который положил старт информационной кампании для врачей, общественности и населения.

В этом году ОО "Фундация инновационного лидерства" проведет в ряде регионов Украины подобные форумы для того, чтобы дать слово врачам, услышать экспертов. Поделиться практическими кейсами для того, чтобы реформирование отечественной системы здравоохранения проходило максимально эффективно, взвешенно, без кривотолков и спекуляций. Качественная, своевременная и доступная медицина в Украине – наше общее дело.

Призываю не критиковать чиновников, а подключиться к процессу и помочь им провести реформу. Мы долго жили в ожидании чуда, но от одного слова "реформа" или принятого закона ожидания, увы, не станут реальностью. А вот от усилий небезразличных людей –станут. Я верю в нашу страну, и в то, что все можно изменить к лучшему, если каждый из нас приложит усилие и сделает то, что в его силах.

Медицинский форум – это мобильная, современная площадка для коммуникации, диалога и конструктивного обсуждения. Как показывает опыт, лучше вместе выработать эффективные инструменты для успешного проведения реформы здравоохранения, чем бесконечно обвинять друг друга в публичной плоскости. В тот же час распрощаться с мечтой о качественной медицине, доступной для людей разного социального положения и разного уровня доходов. Распрощаться с мечтой о сильной, здоровой нации.

В 2019 году медицинский форум посетит регионы. Пусть правда об отечественной медицине станет вызовом для тех, кто спекулирует темой медреформы на ТВ и в социальных сетях. И станет опорой и рабочей площадкой для тех, кто готов взять на себя ответственность за принятые решения и будущее нашей страны.

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