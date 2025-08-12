Під час перемовин Росія висунула вимогу вивести українські війська з підконтрольної частини Донецької області. Президент України вважає, що це шлях до третьої війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час зустрічі зі журналістами.

Дивіться також Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни

Чому росіяни хочуть отримати Донбас?

Володимир Зеленський запевнив, що Україна не вийде з Донбасу. Він зауважив, що ця територія стане плацдармом для майбутнього наступу росіян.

Якщо ми вийдемо з Донбасу – по своїй волі або на нас будуть тиснути, – ми відкриємо третю війну,

– вказав він.

Президент нагадав, що Крим став плацдармом для наступу Росії на південь нашої країни. А Донбас ворог використовував, аби уникнути мобілізації, зробити сепаратистів своєю армією. Зеленський зауважив, що однією з найміцніших частин російських наступальних військ були саме набрані люди з окупованих після 2014 року територій.

Якщо нині ЗСУ відійдуть з Донбасу, з укріплень, рельєфів і висот, які контролює Україна, то це відкриє шлях до підготовки росіянами нового наступу.

"Кілька років – і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області. І не тільки. Також на Харків", – вказав Зеленський.

На думку Зеленського, нинішні умови Росії – це не історія про обмін територіями на Донбас. Росіяни просто хочуть, щоб ЗСУ вийшли з Донбасу і віддали його їм.