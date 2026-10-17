Про це повідомив речник угруповання військ "Південь" Максим Кравчук у коментарі виданню "Українська правда".

Що відомо про страту українських військових

Факт розправи днями зафіксували українські підрозділи. Сили оборони отримали дані радіоперехоплень загарбників безпосередньо в момент скоєння злочину.

За наявною інформацією, розстріл вчинили військовослужбовці 38 окремої мотострілецької бригади армії Росії. Окупанти отримали від керівництва цинічні розпорядження "вот єтого которий 300-ий его добить п*дараса" та "обнуляйте сразу".

Після цієї команди загарбники без вагань вбили беззбройних полонених, імовірно двох українських бійців.

Як зауважив речник, подібні накази у ворожому підрозділі віддаються з подачі командира 38 бригади, полковника Валерія Казака.

Українські військові вже передали всі зафіксовані матеріали та аудіодокази правоохоронним органам. Зібрані відомості також слугуватимуть базою для майбутнього міжнародного трибуналу щодо воєнних злочинів агресора.

Убивство військовополонених – це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на нього, вимагати його розслідування та притягнення винних до відповідальності,

– наголосив Максим Кравчук.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, уже розпочато розслідування за фактом страти українських військовополонених.

Правоохоронці опрацьовують матеріали, передані військовими, зокрема дані перехоплень переговорів представників збройних сил Росії.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Харкові 14 жовтня затримали 36-річного російського військового, який напередодні розстріляв п'ятьох бійців ЗСУ.

Окупант також міг убити цивільного рибалку, бо злякався, що той викриє його належність до російської ДРГ.