Богдан каже, що хоче зустрітися з ними на полі бою, і наголошує, що його брат загинув не для того, аби ці люди дозволяли собі зраджувати Україну. Про це він розповів в інтерв'ю для 24 Каналу.

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"Були проблеми в країні, але це не причина зраджувати"

"Вог" брав участь в обороні Маріуполя. Він розповів, що багато знайомих розчарували його.

Я більше думав про те, що вони будуть з того боку (російського – 24 Канал). Про багатьох я знав, але деякі мене дуже сильно розчарували. Війна відкрила справжнє обличчя багатьох людей. Ба більше, у мене є однокласники, які тепер воюють проти України. Тому я хотів би зустрітися з ними на фронті,

– сказав військовий.

За словами Богдана, усе йде з дитинства. Ще у школі його однолітками нав'язували історії про "піонерів-героїв" і "зрадників".

"Але для мене все стало зрозуміло у 2014 році, коли почали зривати українські прапори, забороняти українську мову. Я це все сприймав як злочин. Так, були проблеми в країні, але це не причина зраджувати", – додав він.

Для Богдана Цимбала український прапор та гімн – це гордість. Він риторично питає, чому це має хтось забирати?

Тому я не міг прийняти спроби нав'язати мені іншу державу. Для мене прийняти якісь "ДНР/ЛНР" було зрадою самого себе,

– наголосив він.

Перебуваючи у Маріуполі на початку вторгнення Росії у 2022, він дивувався, що лише жінки хоч якось намагалися захистити своїх дітей. Тим часом більшість чоловіків поводилися так, наче нічого не сталося, та ще й були п'яні.