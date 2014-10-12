Оборонні підприємства виконали завдання на 80%, — Президент

Глава держави Петро Порошенко повідомив, що оборонні підприємства України, працюючи в три зміни, виконали замовлення вже на 80%.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

За тиждень проінспектував оборонні підприємства від Львова до Харкова. Вперше за десятки років вони працюють в три зміни, щоб виробити нову та відремонтувати пошкоджену в боях техніку, яку треба якнайшвидше повернути до лінії оборони держави,

— сказав Порошенко у своєму зверненні.

Він наголосив, що в зону АТО поставлено "найсучасніші зразки нової високоточної зброї".

Вони, оборонні підприємства, виконали це завдання вже на 80%. Крім того, в зону АТО вже поставлено найсучасніші зразки нової високоточної зброї, найновіші засоби розвідки, модерні системи управління вогнем,

— додав Глава держави.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко відправив у відставку главу Міноборони Валерія Гелетея.