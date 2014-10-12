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      Оборонні підприємства виконали завдання на 80%, — Президент

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      Глава держави Петро Порошенко повідомив, що оборонні підприємства України, працюючи в три зміни, виконали замовлення вже на 80%.

      Про це повідомляє прес-служба Президента.

      За тиждень проінспектував оборонні підприємства від Львова до Харкова. Вперше за десятки років вони працюють в три зміни, щоб виробити нову та відремонтувати пошкоджену в боях техніку, яку треба якнайшвидше повернути до лінії оборони держави,
      — сказав Порошенко у своєму зверненні.

      Він наголосив, що в зону АТО поставлено "найсучасніші зразки нової високоточної зброї".

      Вони, оборонні підприємства, виконали це завдання вже на 80%. Крім того, в зону АТО вже поставлено найсучасніші зразки нової високоточної зброї, найновіші засоби розвідки, модерні системи управління вогнем,
      — додав Глава держави.

      Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко відправив у відставку главу Міноборони Валерія Гелетея.

      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Збройні Сили України Петро Порошенко
      Джерело: Телеканал новин "24
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      Новини за 12 жовтня 2014
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