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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Обов'язки президента та Верховної Ради: яка в українців позиція щодо державних питань

      VETERANO блог 122 Читать новость на русском

      Президент, майбутній склад парламенту, державний устрій та вектор України – це відповідальність громадян. Проте спостерігаючи за виборами президента, можна зробити висновок, що українці шукають собі царя, який вирішить всі їхні проблеми.

      З українцями після виборів залишилося те, що було завжди – думка, що прийде новий правитель чи залишиться старий, але все магічним чином зміниться на краще.

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      А де ж тут громадяни? Де громадянська думка? Позиція? Де народ України у всьому цьому? Ці питання виникають тому, що влада, згідно з Конституцією, належить народу України. Громадянам, яких немає.

      Проте люди не хочуть розбиратися в проблемних питаннях, адже завжди легше знайти того, на кого можна все перекласти. А самим не хотіти розбиратися у процесах в середині держави й при цьому вигукувати: " Вони не роблять того, що обіцяли".

      Президент не вирішить за нас наших проблем, бо форма правління в Україні – це парламентсько-президентська республіка, а це означає, що найважливіші питання здебільшого вирішує Верховна Рада, яка голосує за нові закони.

      Якщо українців бентежить корупція космічних масштабів, але вони не знають, що таке НАБУ і не розуміють, чим воно займається. То корупція нікуди не зникне, бо люди не хочуть розбиратися, а отже не зможуть вплинути своєю громадянською позицією на їхню роботу. А ті, хто при владі, знаючи це, будуть продовжувати грабувати.

      Щодо долара та курсу, якщо хтось вважає, що особисто президент чи парламент безпосередньо впливають на це, то вони помиляються. Курс визначає сам ринок.

      Верховна Рада
      Верховна Рада України

      Поки люди є просто мешканцями країни, яких не хвилює нічого, крім курсу долара і загадкової стабільності, то нічого не зміниться. Хтось скаже, що в Європі та Америці інакше та й взагалі світ живе краще за нас. Проте усі економічно розвинені країни через це проходили.

      А пройшли завдяки тому, що громадяни почали брати відповідальність на себе, цікавитися питаннями державотворення, брати активну участь в контролі над владою, дізнавалися про те, хто і за що відповідає, вивчали, що таке корупція та чому вона виникає.

      Українцям варто прочитати інформацію в інтернеті, де змогли б дізнатися, наприклад, чому в Україні до війни курс долара був по вісім гривень. Проте варто читати нормальні видання та вмикати голову.

      Якщо українці нічого не знають, а головне – не хочуть знати, чи не дозволить це можновладцям маніпулювати на свою користь та вводити в оману?

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      Цікавтесь тим, що відбувається у державі, вивчайте процеси, запитуйте у фахівців, вмикайте голову, щоб у майбутньому ті, хто приходить до влади не змогли через необізнаність продовжувати грабувати, обманювати і наживатися нашим коштом.

      blog_ava
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      Автор: Леонід Остальцев
      Теги: Новини України Відеоблоги VETERANO блог Верховна Рада НАБУ
      Джерело: 24 канал
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