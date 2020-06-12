Співробітники ДБР 11 червня провели обшук у компанії SAGA Development. Її очолює Андрій Вавриш – друг ексглави Офісу президента Андрія Богдана. Бюро цікавилося забудовою на ділянці Національної академії внутрішніх справ.

Компанію Вавриша обшукали

Обшук у компанії SAGA Development ДБР провело 11 червня, повідомив у фейсбуці її гендиректор Андрій Вавриш.

Читайте також До будинку Омеляна прийшло з обшуками ДБР: справа стосується екснардепа "Партії регіонів"

Мої співробітники зловили купу інвестнянь від ДБР, які прийшли привітати з новим офісом, провели їм екскурсію, показали підприємство, повністю діджиталізоване – вони були вражені,

– написав зі сарказмом Вавриш.

Він також оприлюднив копію судової постанови про обшук. У ній йдеться, що під час досудового слідства "перевіряються відомості про законність будівництва на земельних ділянках міста Києва".



У компанії Андрія Вавриша ДБР провело обшуки / Фото з фейсбука Андрія Вавриша

Деталі судової постанови

У документі вказані 11 житлових комплексів – побудованих та тих, будівництво яких ще триває.

За словами Вавриша, ДБР цікавилося забудовою SAGA Development на ділянці Національної академії внутрішніх справ. Мова йде про комплекс "O2 Residence", що на 22-му кілометрі Бориспільського шосе.

Забудовник розповів, що Державне бюро розслідувань розслідує справу за статтею "зловживання службовим становищем". Та додав, що своєю діяльністю бюро протидіє "законній господарській діяльності".



Забудовник опублікував копію судової постанови / Фото з фейсбука Андрія Вавриша

Зверніть увагу! У жовтні 2019 року Bihus.info повідомило, що компанії з орбіти колишнього глави Офісу Президента Андрія Богдана та забудовника Андрія Вавриша будують житловий комплекс. Роботи вели на 30 гектарах рекреаційної землі Національної академії МВС.

Що відомо про Андрія Вавриша та його компанію