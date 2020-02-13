Обшук з крадіжкою: в Одесі поліцейські обікрали офіс – відео 18+

В Одесі правоохоронці під час обшуку крали особисті речі працівників офісу. Обшук вони проводили у комерційній структурі, яка працює з товариством сліпих. Так, поліцейські вилучили обладнання на 1,5 мільйона гривень, окрім того, – запихали у кишені й привласнювали інші речі працівників структури.

Цікаво, що суд визнав підприємців невинними, однак ані обладнання, ані вкрадених речей їм так і не повернули. Обшук із крадіжкою зафіксувала камера, розміщена в офісі. На записах видно, як троє поліцейських ходять офісом, беруть різні речі з офісу та кладуть у сумки та власні кишені. Відео на своєму ютюб-каналі поширила Ольга Нестеренко.

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О! Мені скотч потрібен. Так, що ще мені потрібно, чайник маю, колонку – теж,

– зауважує поліцейська, запихаючи у сумку моток із клейкою стрічкою.

У той самий час чоловік правоохоронець їсть печиво, яке знайшов в офісі.

"А вони на нас не образяться, що ми в них пожерли?" – запитує він у колеги. Та відповідає йому: "Думаєш, ми гикати від цього будемо? Мені пох*й".

Наприкінці ролика стає зрозуміло, що поліцейські помітили камеру відеоспостереження. Вони відімкнули її.

Ситуація не залишилася поза увагою керівництва одеської поліції. Наразі усі учасники події встановлені. Вони дійсно є працівниками поліції,

– інформує пресслужба Нацполіції Одеси цей інцидент.

Там зазначають: ці люди вже відсторонені від роботи, триває службова перевірка щодо їхньої діяльності. Після цього матеріали передадуть на розгляд ДБР.

"Цей ганебний вчинок паплюжить честь та гідність тих поліцейських, які щодня стоять на варті закону і порядку, іноді ризикуючи життям. Керівництво поліції зацікавлене у тому, щоб в правоохоронних органах служили люди, які є взірцем честі та гідності, та не має наміру приховувати негідні дії подібних працівників", – додають у Нацполіції Одеси.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

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