Обшукали гостей і скинули одного з балкону: як відпочиває на гулянках нова поліція

Обшукали гостей, а одного з них викинули з п’ятого поверху – так відсвяткували день народження свого колеги херсонські поліцейські. Чоловік, якого скинули з балкона, зараз у тяжкому стані в лікарні. Історія про те, як відпочиває нова поліція, набула розголосу завдяки соцмережам.

Херсонець Олександр Андрєєв запевняє, що його побили на поліцейському дні народженні. Бо нібито у кого вкрали телефон.

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"Вони спочатку обшукували своїх гостей, цих же патрульних, потім двох патрульних дівчат, а потім уже нас. Під час цього обшук у мене зник гаманець з грошима", – зазначив потерпілий Андрєєв.



А друга Олександра взагалі викинули з п’ятого поверху.

Ну потім вже в п'яному угарі вони на нас напали з кулаками. В ході бійки я опинився вже на вулиці, мій товариш прилетів з вікна,

– додав чоловік.

Медики підтверджують, що у ніч на понеділок у відділення нейрохірургії привезли пацієнта, який впав із великої висоти. Йому 24-роки, стан тяжкий.

Яку версію розглядають у поліції і наскільки вона відрізняється від подій – дивіться у сюжеті.