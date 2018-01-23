Обшукали гостей і скинули одного з балкону: як відпочиває на гулянках нова поліція
Обшукали гостей, а одного з них викинули з п’ятого поверху – так відсвяткували день народження свого колеги херсонські поліцейські. Чоловік, якого скинули з балкона, зараз у тяжкому стані в лікарні. Історія про те, як відпочиває нова поліція, набула розголосу завдяки соцмережам.
Херсонець Олександр Андрєєв запевняє, що його побили на поліцейському дні народженні. Бо нібито у кого вкрали телефон.
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"Вони спочатку обшукували своїх гостей, цих же патрульних, потім двох патрульних дівчат, а потім уже нас. Під час цього обшук у мене зник гаманець з грошима", – зазначив потерпілий Андрєєв.
А друга Олександра взагалі викинули з п’ятого поверху.
Ну потім вже в п'яному угарі вони на нас напали з кулаками. В ході бійки я опинився вже на вулиці, мій товариш прилетів з вікна,
– додав чоловік.
Медики підтверджують, що у ніч на понеділок у відділення нейрохірургії привезли пацієнта, який впав із великої висоти. Йому 24-роки, стан тяжкий.
Яку версію розглядають у поліції і наскільки вона відрізняється від подій – дивіться у сюжеті.