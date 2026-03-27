Обшуки в Поплавського: у Київському університеті культури викрили розтрату бюджетних коштів

В Київському університеті культури викрили масштабну корупційну схему розтрати бюджетних коштів. Фігуранти проводили махінації з штатним розписом закладу освіти.

Про це повідомили у Офісі Генпрокурора та Службі безпеки України.

Яку корупційну схему організували в КУК?

Службовці та посадовці Міністерства освіти та науки України вносили недостовірні дані про студентів, науковців, викладачів та штатний розпис, аби збільшити фінансування закладу освіти.

Важливо! ЗМІ припускають, що серед фігурантів масштабної корупційної схеми – колишній ректор Київського університету культури Михайло Поплавський.



Джерела "РБК-Україна" уточнили, що Поплавського наразі не затримували й підозру не оголошували – ідеться лише про обшуки.

Мовиться про фінансування за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". У межах цієї програми протягом 2022 – 2023 років університет отримав близько 760 мільйонів гривень з державного бюджету.

Крім того, перевіряється інформація щодо залучення до схеми приватних осіб, які не мали права брати учать у відповідній державній програмі.

За попередніми даними слідства, державі завдано збитків у особливо великих розмірах. У межах досудового розслідування 27 березня слідчі провели понад 20 обшуків у КУК та за місцями проживання причетних осіб.

Правоохоронці вилучили телефони, жорсткі диски та печатки підприємств – усе це слугуватиме доказами незаконної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності,

– додали у СБУ.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

В Офісі генпрокурора наголосили, що наразі триває досудове розслідування, а тому повне коло причетних осіб встановлюється.

Обшуки у службових осіб КУК: дивіться фото прокуратури та СБУ