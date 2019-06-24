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      Обслуговування пасажирів і літаків в аеропортах монополізоване, – експерт

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      Аеропорт
      Аеропорт / slovoidilo.ua

      В даний час зусиллями Антимонопольного комітету ведеться робота з де-монополізації даного ринку послуг.

      Ще кілька років тому ринок авіаперевезень був майже закритий для іноземних компаній, тепер же, з приходом різних авіакомпаній, Україна зіткнулася з іншою проблемою розвитку сервісу монополізованого пасажирського обслуговування та обслуговування літаків, заявив в інтерв'ю "5 каналу" юрист з авіаційного права Андрій Гук.

      За словами профільного експерта, в даний час зусиллями Антимонопольного комітету ведеться робота по де-монополізації даного ринку послуг.

      Зараз Антимонопольний комітет робить велику роботу з доступу до ринку наземного обслуговування, щоб там була конкуренція. Сьогодні стан в плані конкуренції на цьому ринку досить плачевний. Або аеропорт не дає доступ, або в аеропорту є домінантний представник таких послуг, а для авіакомпаній наземне обслуговування це дуже важливо. Це пасажирське обслуговування, це обслуговування літаків і так далі. Тут Антимонопольний робить велику роботу,
      – заявив Гук.

      Також Гук повідомив, що подібна ситуація раніше була і з ринком доступу авіакомпаній на ринок України.

      "З української сторони проблема була в тому, що доступ до цього ринку був обмежений. Тобто доступ до цих регулярним лініям, до таких, скажімо так, "хлібних", він був обмежений. Тобто Україна не пускала інших. Завжди, як правило, переможцем виходила одна і та ж компанія, яка з українського боку отримувала все права", – заявив експерт.

      Також вказується, що внаслідок руйнування монополій на ринку авіаперевезень і допуску міжнародних гігантів вартість квитків всього за рік знизилася іноді в 10 разів. Від руйнування монополії виграла і держава, повідомив Андрій Гук. У 2018 українські аеропорти прийняли і відправили більш ніж 180 000 повітряних суден, а це на 14% більше, ніж у 2017 році. Пасажиропотік через аеропорти України збільшився майже на чверть і вперше в історії перевищив показник в 20 мільйонів осіб.

      Також в матеріалі повідомляється, що загальний економічний ефект від діяльності Антимонопольного комітету України виріс з 50 мільйонів доларів в 2016-му році до 150 мільйонів доларів в 2018 році.

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      Теги: Новини України АМКУ авіація
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