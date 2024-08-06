Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що на місці влучання продовжують працювати комунальні служби. Вони намагаються закривати вікна у пошкоджених будинках.

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Що кажуть постраждалі

Відомо, що приліт поблизу поліклініки вже не перший. У будівлі були замінені вікна, які цього разу окупанти знову зруйнували. Також пошкоджено багато автомобілів.

В одному з кабінетів поліклініки тривав огляд. Лікар та пацієнтка зазнали травм. Загалом відомо про 8 постраждалих, найменша з них – 8-місячна дитина.

Це сталося вранці, близько 10 години. У мене була пацієнтка. Я сидів на стільці, пацієнтка біля мене. Її посікло уламками, травмувало. Ми обробили їй рани. А мені тільки руку (поранило – 24 Канал),

– розповів лікар Павло Маргарит.

Удар прийшовся по районі щільної житлової забудови. Тут дуже багато і житлових будинків, і комерційної власності, і адмінбудівель. Люди, які опинилися поруч, зараз у шоковому стані. Руйнування справді дуже великі.

Ми з дружиною приїхали в поліклініку до лікаря. На щастя, не постраждали, але злякалися. Удар був у будинок, але уламки летіли так, що якби я сидів у машині, то вони впали б на голову,

– пригадав харків'янин Володимир.

Також з-під завалів дістали 5 людей. На місці працювали кінологи. Росіяни продовжують свою практику терористичних ударів і ціляться у цивільні об'єкти. Адже поруч з місцем удару є лише житлові будинки, кав'ярні, магазини. Саме туди ворог вирішив вдарити ракетою.