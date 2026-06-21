70 дронів на одну багатоповерхівку, – журналістка розповіла про обстріли Херсона

Російські окупанти фактично кожного дня обстрілюють територію Херсонщини. Іноді трапляються особливо цинічні ситуації.

Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що росіяни постійно атакують FPV-дронами або безпілотниками зі скидами. Щодня тривають обстріли з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Також ворог закидає регіон керованими авіабомбами.

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70 дронів вдарило в один будинок

За словами журналістки, останнім часом росіяни посилено атакують саме цивільні автівки. Також вже були удари по різних торгових об'єктах.

Вони всюди розповідають про "транспорт подвійного призначення". Під атакою увесь цивільний транспорт. Також були сильні атаки поблизу магазинів та супермаркету в одному з районів міста. Звична справа для них – вдарити кудись, а за кілька хвилин атакувати це місце ще раз,

– зазначила журналістка.

Яка ситуація в Херсоні: дивіться відео 24 Каналу

Крім цього, росіяни атакують звичайні житлові будинки. Мешканці однієї з багатоповерхівок нарахували, що туди влучило вже близько 70 дронів окупантів.

Це звичайна багатоповерхівка в одному з районів міста, де живуть звичайні цивільні. Там немає жодних військових об'єктів,

– повідомила журналістка.