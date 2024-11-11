Так, станом на 19:00 невідомою залишається доля 4 осіб – жінки та трьох дітей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА та Суспільне.

Важливо Удар по Кривому Рогу: зруйнований цілий під'їзд, відомо про 14 постраждалих

У Кривому Розі тривають пошуки на місці ракетного удару

Близько 10:20 11 листопада у Кривому Розі пролунав потужний вибух – російська армія вдарила ракетою по п'ятиповерхівці. Унаслідок атаки було зруйновано цілий під'їзд, відбувся обвал з п'ятого до першого поверху.

Станом на 19:00 у Кривому Розі триває аварійно-пошукова операція, адже доля 4 осіб досі залишається невідомою. За наявною інформацією під завалами може бути жінка та троє дітей.

Так, жінка в коментарі Суспільному повідомила, що під завалами шукають її невістку та онуків 10 й 2,5 роки, а також 2-місячне немовля. За її словами, її син та батько дітей вийшов на кухню готувати сніданок.

Він залишився живий, упав на другий поверх. А от дружину його і діток шукають під завалами,

– додала жінка.

Загалом, унаслідок російської атаки постраждало 14 осіб. Щонайменше троє людей залишається у лікарнях.