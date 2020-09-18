Проросійські бойовики двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі 18 вересня. Сили противника стріляли з гранатомета та кулемета. Не обійшлось і без поранень. Під час ліквідації пожежі поблизу Залізного здетонував невідомий вибуховий пристрій. Український воїн отримав поранення.

На провокації бойовиків українські військові не відповідали

Бойовики влаштували провокації поблизу Водяного та Новотошківського. В бік українських позицій окупанти стріляли з підствольного гранатомета та великокаліберного кулемета. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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На збройні провокації українські сили не відповідали. Бойових втрат та поранень серед особового складу нашого війська немає.

Український воїн отримав поранення під час ліквідації пожежі

Поблизу Залізного травмувався український захисник. Він брав участь у ліквідації пожежі, коли здетонував невідомий вибуховий пристрій. Воїну надали медичну допомогу.

Зверніть увагу! У районі проведення ООС рятувальники відновлюють будинки та пошкоджену інфраструктуру. Лише за добу відремонтували 4 будівлі, ще на 16 об'єктах роботи тривають. Окрім того, сапери розмінували 11 гектарів території та знайшли 69 вибухових предметів.

Що відомо про режим припинення вогню на Донбасі? З 27 липня 2020 року на Донбасі почав діяти З 27 липня 2020 року на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню . Попри це, бойовики неодноразово порушували домовленість. Противники вщент зірвали перемир'я 6 вересня. Тоді прицільно обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок цього 1 український воїн загинув, а ще один отримав поранення. У цей день 4 українських військових підірвались на вибухівці під час гасіння пожежі. Тоді 2 з них – загинули.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 канал