Обстріли бойовиків та поранений вибухівкою боєць: яка ситуація на Донбасі
Проросійські бойовики двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі 18 вересня. Сили противника стріляли з гранатомета та кулемета. Не обійшлось і без поранень. Під час ліквідації пожежі поблизу Залізного здетонував невідомий вибуховий пристрій. Український воїн отримав поранення.
На провокації бойовиків українські військові не відповідали
Бойовики влаштували провокації поблизу Водяного та Новотошківського. В бік українських позицій окупанти стріляли з підствольного гранатомета та великокаліберного кулемета. Про це інформує пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
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На збройні провокації українські сили не відповідали. Бойових втрат та поранень серед особового складу нашого війська немає.
Український воїн отримав поранення під час ліквідації пожежі
Поблизу Залізного травмувався український захисник. Він брав участь у ліквідації пожежі, коли здетонував невідомий вибуховий пристрій. Воїну надали медичну допомогу.