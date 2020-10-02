Обстріли з гранатометів: як минула доба на Донбасі
За 1 жовтня проросійські бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Стріляли поблизу Оріхового та Станиці Луганської.
Окупанти стріляли з гранатометів
Окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового та підствольного гранатометів. Про це інформує штаб ООС у фейсбуці.
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Внаслідок обстрілів противника втрат та поранень серед українських захисників немає.
Військові беруть участь у ліквідації пожеж
Тим часом, українські воїни допомагають з ліквідацією пожеж на Луганщині
1 жовтня займання були ліквідовані у районі таких населених пунктів:
- Підлісне,
- Половинкине,
- Сєвєродонецьк,
- Золоте,
- Хутір Вільний,
- Попасна та Троїцьке.
Пожежі локалізовано неподалік Кряківки, Трьохізбенки, Новоолександрівки, Артема, Болотеного та Станиці Луганської.
Триває локалізація осередків загорянь поблизу Старобільська та Старого Айдару.
Яка ситуація у зоні проведення ООС за 2 жовтня
Від початку поточної доби окупанти вже двічі порушили режим припинення вогню поблизу Авдіївки. Бойовики відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем.
Дивіться зведення щодо ситуації у зоні ООС: