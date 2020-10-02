За 1 жовтня проросійські бойовики двічі порушували режим припинення вогню. Стріляли поблизу Оріхового та Станиці Луганської.

Окупанти стріляли з гранатометів

Окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового та підствольного гранатометів. Про це інформує штаб ООС у фейсбуці.

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Внаслідок обстрілів противника втрат та поранень серед українських захисників немає.

Військові беруть участь у ліквідації пожеж

Тим часом, українські воїни допомагають з ліквідацією пожеж на Луганщині

1 жовтня займання були ліквідовані у районі таких населених пунктів:

Підлісне,

Половинкине,

Сєвєродонецьк,

Золоте,

Хутір Вільний,

Попасна та Троїцьке.

Пожежі локалізовано неподалік Кряківки, Трьохізбенки, Новоолександрівки, Артема, Болотеного та Станиці Луганської.

Триває локалізація осередків загорянь поблизу Старобільська та Старого Айдару.

Зверніть увагу! Через загрозливу ситуацію з пожежами призупинили роботу КПВВ в Станиці Луганській.

Яка ситуація у зоні проведення ООС за 2 жовтня

Від початку поточної доби окупанти вже двічі порушили режим припинення вогню поблизу Авдіївки. Бойовики відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем.

Дивіться зведення щодо ситуації у зоні ООС: