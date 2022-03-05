За даними ДСНС, загорання квартир сталося на верхніх поверхах.

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Наразі невідомо, чи є постраждалі та скільки квартир пошкоджено.



Наслідки авіаудару у Харкові / Фото ДСНС

ДСНС залучила до роботи 35 осіб та 9 одиниць техніки. Проте через постійні обстріли роботи рятувальників припиняються.

Російські військові цинічно обстрілюють мирний Харків. Кремль переконує, що, мовляв, цивільних не чіпають, але насправді війська Росії навмисно скидають бомби у житлові райони. Одна з таких розгромила 1 березня Майдан Свободи. Жертв і поранених – десятки. Деталі та фото – у статті.

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