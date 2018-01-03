Обстріли на Донбасі: двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Загалом, минулої доби, російсько-терористичні угрупування 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомили у Штабі АТО, 2 січня уся ворожа вогнева активність фіксувалася на Донецькому напрямку. У результаті ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень. Стан їхнього здоров’я – задовільний

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Так, поблизу Авдіївки бойовики порушували перемир’я з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі Верхньоторецького окупанти застосували проти наших воїнів міномети калібру 82-мм та піхотне озброєння.

На Приазов’ї загарбники також з 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по українських захисниках на підступах до Гнутового.

Крім того, противник декілька разів з усього спектру піхотного озброєння обстрілював оборонні укріплення сил АТО довкола Водяного.

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На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.