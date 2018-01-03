У поліції назвали кількість впійманих за 2017 рік бойовиків "ЛДНР"

Всього в 2017 році поліція Донеччини викрила більше 300 бойовиків. З них 240 затримані, 61 – встановлений та оголошений в розшук.

Лише за останній тиждень 2017 року поліція Донеччини оголосила про підозру 10 бойовикам. Серед затриманих – командир танку "армії ДНР", представник "козачого" бандформування та пособник терористів, який брав участь в захопленні підприємств в Бахмуті. Про це йдеться в повідомленні поліції Донецької області.

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Більшість з них були виявлені у звільнених містах – Слов’янську, Костянтинівці, Бахмуті, Торецьку. А двоє, мешканці окупованих Донецька та Макіївки, були затримані під час перевірки на контрольно-пропускному пункті під час спроби перетину лінії розмежування.

50-річний командир танку "танкового батальйону 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го Армійського корпусу ЗС ДНР" їхав з Донецька у Волноваху разом з матір’ю, аби отримати її українську пенсію. З посвідченням від бандформування "Оплот" та військовим квитком.

"Військовий квиток" бойовика

За грошами на підконтрольну Україні територію рухався й 44-річний макіївчанин. Залишившись без роботи, колишній шахтар влаштувався в незаконне збройне формування "Козацький Союз "Область війська Донського". Півроку найманець зі зброєю здійснював контрольно-пропускний режим та охороняв периметр військової частини, де, за його словами, знаходилося високопоставлене керівництво "ДНР".

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Є випадки, коли розчаровані у фейковій республіці екс-бойовики повністю змінюють свою думку та йдуть служити до Збройних сил України. Вже двічі за цей рік правоохоронці виявляли такі факти в Бахмуті та Маріуполі. Напередодні нового року поліцейські задокументували ще одного бахмутчанина, який перейшов до ЗСУ.

В 2014 році 42-річний чоловік добровільно вступив у лави терористів, брав участь в захопленні підприємств, будував блокпост у селищі Парасковіївка та здійснював на ньому незаконний контрольно-пропускний режим. Через декілька місяців чоловік дійшов висновку, що служити терористам невигідно, і вирішив шукати кращу долю на території РФ. Там він прожив 3 роки, але очікуваного не отримав. Повернувшись в рідне місто, вирішив стати українським військовослужбовцем.

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Наразі поліція перевіряє кримінальне минуле кожного з колишніх учасників НЗФ "ДНР". Всім десяти бойовикам оголошено про підозру за ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.