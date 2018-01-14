Обурені люди розгромили магазини H&M у Південній Африці через расистську рекламу

У суботу, 13 січня, у Йоганнесбурзі та Преторії, що у Південній Африці, протестувальники атакували кілька магазинів H&M. Усе через рекламу, у якій мітингувальники вбачають грубі прояви расизму.

Про це повідомляє "ВВС-Україна".

Напередодні шведський бренд одягу H&M звинуватили в расизмі після реклами дитячої колекції, де вони опублікували зображення темношкірого хлопчика в худі з написом "Найкрутіша мавпочка в джунглях".

Згідно з повідомленням, напади на магазини координувала ліворадикальна партія "Борці за економічну свободу". Зазначається, що поліція застосувала гумові кулі для розгону протестувальників.

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Видання уточнило, що протестувальники висловлювали таким чином обурення щодо реклами із зображенням темношкірого хлопчика у худі з написом "Найкрутіша мавпа у джунглях". Компанія вже вибачилась за напис, проте цього виявилось недостатньо.

"Час для вибачень за расизм минув. Мають бути наслідки", – написав у Twitter речник партії "Борці за економічну свободу" Мбусені Ндлозі, додавши фото, на яких активісти вриваються у магазини H&M.

Учасники погромів били вітрини, розкидали одяг та перевертали манекени. Через таку бурхливу реакцію на рекламу компанія видалила зображення зі своєї колекції і замінила його іншим фото.

Прес-секретар H&M підтвердив, що зображення було видалено, додавши, що компанія "просить вибачення у всіх, кого це могло образити".

Protesters trash H&M stores as race row over ‘coolest monkey in the jungle’ featuring black child model continues to escalate



> South Africahttps://t.co/4QeiHNO2GH pic.twitter.com/vXrLVSfEgX — Battle Beagle (@HarmlessYardDog) 13 січня 2018 р.

H&M mall of the South @EFFSouthAfrica store not operating currently plippin racists pic.twitter.com/Ldg9WJNbMl — Ntobeng Ntobeng (@ntobengndo) 13 січня 2018 р.