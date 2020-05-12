Обвал ринку первинної нерухомості у 2020 році не загрожує, – Ростислав Мельник

Карантин підігрів попит на житло та трансформував ринок.

Таку думку висловив президент Корпорації нерухомості РІЕЛ у своєму блозі на сторінках Економічної правди.

"Попри кризу й невизначеність, попит є й буде. Й цього року, й ще багато десятиліть. Адже він не задовольняється, а лише накопичується", – констатує девелопер. Він нагадує, що за часів незалежної України кількість тих, хто потребує житла, значно виросла – як і кількість жителів великих міст за рахунок вчорашніх селян.

"Якщо 30 років тому в українських селах мешкало 27% всіх наших співгромадян, то зараз – лише біля 16%. Люди продовжують їхати у місто", – відмічає автор. В той же час активність будівельників в порівнянні з радянським періодом впала в рази.

Нинішній карантин "ввімкнув" культ власного дому, а це лише підігріє попит, переконаний Мельник.

Очевидно, що за два місяці карантину потреба у житлі нікуди не поділася. Більш того: люди, котрі змушені були цей довгий час знаходитись у чотирьох стінах, як ніколи раніше, відчули, наскільки важливо мати свій дах над головою – більш-менш комфортний та захищений,

– впевнений фахівець.

За його спостереженнями, під час кризи обсяги продажу первинної нерухомості не лише не падають, а іноді навіть ростуть. При цьому покупці частіше намагаються заплатити всю суму одразу, а не користуватись розстрочками чи кредитами.

Криза стимулює потенційних новоселів оперативніше приймати рішення – люди бояться невизначеності й намагаються якнайшвидше закрити "житлове питання". Вони вивільняють фінанси з банківських рахунків, скорочують інші витрати і зосереджуються на головній покупці.

За даними Мельника, 70 відсотків усіх покупців – це саме ті, кому потрібна нерухомість для власного життя. Відтак, просідання продажів у річних показниках-2020 точно не станеться, висловлює свою думку президент Корпорації нерухомості РІЕЛ.

Він також додає, що якісно проведена будівельником акція піднімає обсяги продажу в середньому вдвічі.

Разом з тим девелопер прогнозує переформатування ринку, з якого підуть ті, хто не знайде ресурсів для рестарту після двомісячного простою, або у кого не вистачить кредиту довіри з боку інвесторів.

Сфера первинної житлової нерухомості вкотре переформатується, але утримається у своїх звичних межах – без катастрофічних обвалів та шоку,

– робить висновки автор.

На його переконання, попит на житло після карантину зосередиться навколо стабільних компаній, що певним чином посилить конкуренцію серед покупців та лише підвищить градус їх зацікавленості.

Нагадаємо, раніше резидент Корпорації нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник пояснив, чому ціни на житло в Україні падати не будуть.