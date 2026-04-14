На ЧАЕС відреагували на повідомлення про можливий обвал саркофага: чи буде катастрофа

У мережі з'явилися повідомлення про ризик обвалу саркофага Чорнобильської атомної електростанції у разі відсутності проведення необхідних робіт на об'єкті. Утім, такий розвиток подій є малоймовірним.

Несучі конструкції споруди не пошкоджені. Про це повідомляють Greenpeace Україна та державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".

Як оцінюють ризик обвалу?

Старший ядерний спеціаліст Greenpeace Україна Шон Берні повідомив, що удар російського безпілотника по об'єкту у лютому 2025 року підвищив ризик обвалу саркофага, якщо не розпочати його терміновий ремонт.

Сьогодні, через десятиліття, радіаційні ризики Чорнобиля залишаються – попри всі зусилля зі стримування його небезпечної спадщини. Це надзвичайно складні виклики,

– сказав він.

Нагадують, що всередині саркофагу розташовані залишки зруйнованого реактора №4, зараз Чорнобильська АЕС перебуває під постійною загрозою російських ракет і дронів, зокрема через ризик втрати електропостачання.

Чи може обвалитися саркофаг?

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" повідомляє, що внаслідок російської атаки саркофаг втратив свої властивості повної герметизації, проте частково захисна оболонка виконує головну роль.

Пошкодження несучих конструкцій локалізуючої споруди об'єкта "Укриття", нового безпечного конфайнмента внаслідок влучання ударного дрона 14 лютого 2025 року та наслідків гасіння пожежі не зафіксовано,

– пише підприємство.

Там запевнили у проведенні робіт, спрямованих на відновлення герметичності вказаного об’єкта. Наразі саркофаг перебуває у контрольованому стані, надмірного виходу радіоактивних речовин не фіксують.

"За умови штатної роботи усіх систем, а також за відсутності зовнішнього впливу (фізичних пошкоджень внаслідок бойових дій або природних катаклізмів) ризики неконтрольованого виходу радіоактивних речовин за межі НБК наразі оцінюються як мінімальні", – зауважили там.

Довідково. З січня 2023 року на майданчику ЧАЕС регулярно працює місія МАГАТЕ, яка проводить незалежний моніторинг радіаційної та ядерної безпеки.

Що відбувається на станції?