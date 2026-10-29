У турецькій Каппадокії обвалилася скеля: є загиблі, під завалами можуть залишатися люди

Унаслідок обвалу загинули щонайменше двоє людей, ще одна людина постраждала. Про це повідомляє Associated Press.

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Що відомо про обвал скелі в Каппадокії?

Інцидент стався 29 жовтня близько 15:15 за місцевим часом поблизу входу до Музею просто неба Гьореме. Через сильні дощі стався зсув ґрунту, внаслідок якого від скельного утворення, відомого як "димар фей", відкололися великі уламки та впали на місце, де перебували люди.

За словами губернатора провінції Невшехір Хюсейна Кека, під завалами знайшли тіла двох загиблих. Ще одну постраждалу людину доправили до лікарні.

На місці працюють поліція, жандармерія, медики та співробітники турецького агентства з надзвичайних ситуацій AFAD. Рятувальники продовжують пошуки, а місцева влада створила кризовий штаб.

Що відбувалося на місці події: дивіться у відео

Обвал стався 29 жовтня, коли Туреччина відзначає День Республіки. Це державне свято, під час якого туристичні місця можуть бути особливо багатолюдними.

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Негода вплинула й на туристичну діяльність у Каппадокії. Через дощі та сильний вітер 28 і 29 жовтня в регіоні скасували польоти на повітряних кулях, які є однією з головних туристичних розваг.

Днями в Іспанії автобус упав із 20-метрового схилу поблизу Барселони. Унаслідок аварії постраждали 83 людини, семеро з них зазнали тяжких травм. За попередніми даними МЗС України, українців серед постраждалих немає.