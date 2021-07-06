Це трапилося на вулиці Степова у другій половині дня 6 липня. Загиблій було приблизно 83 роки (народилася в 1938 році).

Актуально "Страшно": з'явилося відео обвалення багатоповерхового будинку в Маямі

Коментар ДСНС про обвал у квартирі: відео 7 каналу

Допомагати було вже пізно

  • Під завалами була власниця квартири.
  • Там зруйнувалося міжповерхове перекриття.
  • Загальна площа руйнування – 20 квадратних метрів.
  • Коли рятувальники помітили тіло, одразу викликали медиків.
  • Однак ті по приїзду змогли тільки констатувати смерть.
  • Яка причина руйнування – наразі не повідомляють.

Квартира, де завалилась стеля / Фото ДСНС 

Інший обвал у цей день

Також 6 липня обвалилася будівля старої котельні на вулиці Старопортофранківській. Її частини впали на бокси для паркування авто. Там у цей момент були 2 автомобілі, які пошкодилися.

Люди внаслідок інциденту не постраждали. Рятувальники застерігають про можливість повторного обвалу окремих частин цієї будівлі.

Обвал Котельні на Старопортофранківській / Фото ДСНС і "7 каналу"