Українці, які втратили зв'язок, та не знають, де зараз перебувають їхні рідні, що захищають нашу країну, вкрай потребують допомоги. Голова правління ГО "Об'єднана організація побратимів по зброї" Юрій Максимів детально розповів 24 Каналу, яку допомогу надає організація рідним військовослужбовців, які зникли безвісти.

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Чим займається ГО "Об'єднана організація побратимів по зброї"

ГО "Об'єднана організація побратимів по зброї" була створена у листопаді 2023 року. Ця громадська організація – аполітична. До неї входять військовослужбовці, ветерани та волонтери. Власне, тому організація називається об'єднаною.

ГО "Об'єднана організація побратимів по зброї" працює за чотирма напрямками:

волонтерська діяльність, зокрема надає допомогу Збройним Силам України;

зокрема надає допомогу Збройним Силам України; сприяє реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення та втратили кінцівки;

які отримали поранення та втратили кінцівки; юридичний супровід родинам військовослужбовців, які шукають зниклих безвісти рідних. Мова йде про оформлення всіх документів, зокрема, в координаційному центрі, уповноваження справ, робота з територіальними центрами комплектування, листування з військовими частинами тощо;

які шукають зниклих безвісти рідних. Мова йде про оформлення всіх документів, зокрема, в координаційному центрі, уповноваження справ, робота з територіальними центрами комплектування, листування з військовими частинами тощо; робота з родинами військовослужбовців. Секретар громадської організації один раз на місяць спілкується з кожним членом сім'ї військовослужбовця, який перебуває на фронті. Він з'ясовує, які є проблеми та, чи потрібна допомога.

Як відбувається юридичний супровід

Голова правління ГО "Об'єднана організація побратимів по зброї" особисто зіткнувся з проблемою під час пошуку безвісти зниклого племінника, тому у нього виникла ідея допомагати українцям.

Я його (племінника – 24 Канал) знайшов. Наразі він перебуває в полоні. Дай Боже, обміняють,

– мовив Максимів.

Після цього чоловік підійшов до начальника обласного Львівського обласного територіального центру комплектування і від громадської організації надав запит, що "Об'єднана організація побратимів по зброї" готова сприяти й допомагати територіальним центрам у питанні пошуку зниклих безвісти.

"Звертаються родини, телефонують на особистий чи службовий телефон, дають свої дані. Я пересилаю родинам взірці вже готових документів. Тобто їм потрібно тільки свої дані вписати. Також люди від першого до останнього пункту отримують алгоритми, що треба робити, куди звертатися і яким чином комунікувати", – пояснив голова правління ГО "Об'єднана організація побратимів по зброї".

Що треба зробити в першу чергу, якщо зник військовослужбовець

З травня 2023 року в Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.