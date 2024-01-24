Украинцы, потерявшие связь, и не знающие, где сейчас находятся их родные, защищающие нашу страну, крайне нуждаются в помощи. Председатель правления ОО "Объединенная организация собратьев по оружию" Юрий Максимов подробно рассказал 24 Каналу, какую помощь оказывает организация родным пропавшим без вести военнослужащих.
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Чем занимается ОО "Объединенная организация собратьев по оружию"
ОО "Объединенная организация собратьев по оружию" была создана в ноябре 2023 года. Эта общественная организация – аполитичная. В нее входят военнослужащие, ветераны и волонтеры. Собственно поэтому организация называется объединенной.
ОО "Объединенная организация собратьев по оружию" работает по четырем направлениям:
- волонтерская деятельность, в частности, оказывает помощь Вооруженным Силам Украины;
- способствует реабилитации военнослужащих, получивших ранения и потерявших конечности;
- юридическое сопровождение семьям военнослужащих, ищущих пропавших без вести родных. Речь идет об оформлении всех документов, в частности, в координационном центре, работе с территориальными центрами комплектования, переписки с воинскими частями и т.п.;
- работа с семьями военнослужащих. Секретарь общественной организации один раз в месяц общается с каждым находящимся на фронте членом семьи военнослужащего. Он выясняет, какие проблемы и нужна ли помощь.
Как происходит юридическое сопровождение
Председатель правления ОО "Объединенная организация собратьев по оружию" лично столкнулся с проблемой при поиске без вести пропавшего племянника, поэтому у него возникла идея помогать украинцам.
Я его (племянника – 24 Канал) нашел. В настоящее время он находится в плену. Дай Бог, обменяют,
– сказал Максимов.
После этого мужчина подошел к начальнику областного Львовского областного территориального центра комплектования и от общественной организации запросил, что "Объединенная организация собратьев по оружию" готова содействовать и помогать территориальным центрам в вопросе поиска пропавших без вести.
"Обращаются семьи, звонят на личный или служебный телефон, дают свои данные. Я пересылаю семьям образцы уже готовых документов. То есть им нужно только свои данные вписать. Также люди от первого до последнего пункта получают алгоритмы, что нужно делать, куда обращаться и каким образом коммуницировать", – объяснил председатель правления ОО "Объединенная организация собратьев по оружию".
Что нужно сделать в первую очередь, если пропал военнослужащий
С мая 2023 года в Украине работает Единый реестр пропавших без вести лиц. Туда попадают все данные о разыскиваемых военнослужащих.
- Обратиться в Территориальный центр комплектования, от которого было мобилизовано лицо, или в воинскую часть. Там должны подтвердить или опровергнуть статус военного – пленник или пропавший без вести.
- Обратиться с заявлением в ближайший территориальный орган Национальной полиции Украины. Также можно отправить письмо на электронную почту: rozshuk_znyklyh@police.gov.ua и позвонить по телефону на горячую линию (0894) 200-18-67 или 0 800 212 151.
- По каждому факту исчезновения полиция открывает дело, которое регистрируется в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Обязательно зафиксируйте регистрационный номер заявления, а также заберите выписку из ЕРДР, где будет указан ФИО следователя.