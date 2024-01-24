Украинцы, потерявшие связь, и не знающие, где сейчас находятся их родные, защищающие нашу страну, крайне нуждаются в помощи. Председатель правления ОО "Объединенная организация собратьев по оружию" Юрий Максимов подробно рассказал 24 Каналу, какую помощь оказывает организация родным пропавшим без вести военнослужащих.

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Чем занимается ОО "Объединенная организация собратьев по оружию"

ОО "Объединенная организация собратьев по оружию" была создана в ноябре 2023 года. Эта общественная организация – аполитичная. В нее входят военнослужащие, ветераны и волонтеры. Собственно поэтому организация называется объединенной.

ОО "Объединенная организация собратьев по оружию" работает по четырем направлениям:

волонтерская деятельность, в частности, оказывает помощь Вооруженным Силам Украины;

в частности, оказывает помощь Вооруженным Силам Украины; способствует реабилитации военнослужащих, получивших ранения и потерявших конечности;

получивших ранения и потерявших конечности; юридическое сопровождение семьям военнослужащих, ищущих пропавших без вести родных. Речь идет об оформлении всех документов, в частности, в координационном центре, работе с территориальными центрами комплектования, переписки с воинскими частями и т.п.;

ищущих пропавших без вести родных. Речь идет об оформлении всех документов, в частности, в координационном центре, работе с территориальными центрами комплектования, переписки с воинскими частями и т.п.; работа с семьями военнослужащих. Секретарь общественной организации один раз в месяц общается с каждым находящимся на фронте членом семьи военнослужащего. Он выясняет, какие проблемы и нужна ли помощь.

Как происходит юридическое сопровождение

Председатель правления ОО "Объединенная организация собратьев по оружию" лично столкнулся с проблемой при поиске без вести пропавшего племянника, поэтому у него возникла идея помогать украинцам.

Я его (племянника – 24 Канал) нашел. В настоящее время он находится в плену. Дай Бог, обменяют,

– сказал Максимов.

После этого мужчина подошел к начальнику областного Львовского областного территориального центра комплектования и от общественной организации запросил, что "Объединенная организация собратьев по оружию" готова содействовать и помогать территориальным центрам в вопросе поиска пропавших без вести.

"Обращаются семьи, звонят на личный или служебный телефон, дают свои данные. Я пересылаю семьям образцы уже готовых документов. То есть им нужно только свои данные вписать. Также люди от первого до последнего пункта получают алгоритмы, что нужно делать, куда обращаться и каким образом коммуницировать", – объяснил председатель правления ОО "Объединенная организация собратьев по оружию".

Что нужно сделать в первую очередь, если пропал военнослужащий

С мая 2023 года в Украине работает Единый реестр пропавших без вести лиц. Туда попадают все данные о разыскиваемых военнослужащих.