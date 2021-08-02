Дельта и реальность

В последний месяц лета украинцы будут все чаще слышать о Дельте. Новый штамм коронавируса уже завоевал России, Европу, Америку – а теперь пришел к нам. Его считают более агрессивным и более устойчивым к существующим вакцинам. Он грозит Украине массовыми госпитализациями и новыми локдаунами.

Мы готовы осенью – относительно больниц, койкомест, количества автомобилей скорой помощи, зарплаты врачей, которые получают 300% и борются с COVID-19, с кислородом. Мы готовы, я считаю, в данном случае, на уровне других европейских стран. И точно не хуже, – недавно отметил президент Зеленский.

Оставим утверждение о технической готовности на совести Владимира Александровича. Но готова ли Украина к приходу «Дельты» чисто психологически? Готовы ли украинцы к тому, что после непродолжительной передышки и всеобщей расслабленности вирус возвращается в нашу жизнь – причем в еще более зловредной форме?

Видимо, вопрос риторический

По большей части психологические резервы нашего общества были исчерпаны еще весной 2020-го. Тогдашний жесткий локдаун виделся своеобразным жертвоприношением, призванным раз и навсегда спасти нас от новой заразы. С этой точки зрения даже первая волна COVID-19, пришедшая осенью, показалась незаслуженным ударом. Когда весной 2021-го последовала вторая, еще худшая волна, это выглядело явным перебором. А перспектива пережить третью масштабную волну в ближайшее время и вовсе не лезет ни в какие ворота.

Проблема в том, что пандемия коронавируса была изначально воспринята как человеческая драма, развивающаяся по законам жанра.

Людям свойственно считать, что их усилия и жертвы будут обязательно вознаграждены. Людям хочется верить, что за черной полосой непременно последует белая. Людям кажется естественным, что если затянувшееся действо предельно утомило зрителей и участников, то его пора заканчивать.

Но, к сожалению, люди – будь то простые обыватели или государственные руководители – выступают лишь статистами в истории с новым коронавирусом. Главным героем был и остается возбудитель инфекции: ничего не чувствующий, ни о чем не думающий и не строящий никаких планов. Развитие событий зависит прежде всего от SARS-CoV-2, и законы человеческой драматургии тут не работают.

Титанические усилия и жертвы не гарантируют адекватного вознаграждения. За черной полосой вполне может последовать не белая, а темно-серая. Поголовная усталость от происходящего не приближает долгожданную развязку. Вирусу не объяснишь, что затянувшаяся драма с его участием никуда не годится.

Почему люди не верят

По сути, ковид-диссидентство, столь популярное в Украине и мире – это попытка как-то очеловечить пандемию. Сделать главным действующим персонажем не безликий SARS-CoV-2, а кого-то одушевленного: политиков, чиновников, бизнесменов, медиков, журналистов. Достаточно объявить эпидемию фейковой – и можно требовать ее немедленного прекращения. Стоит поверить в заговор правительств или производителей вакцин – и появляется надежда разоблачить и победить заговорщиков. Стоит убедить себя, что опасный вирус выдуман продажными СМИ – и с ним можно распрощаться, просто выключив новости.

Чем больше мы очеловечиваем коронакризис, тем более предсказуемым и менее пугающим он начинает казаться. Вот только надвигающейся «Дельте» нет никакого дела до наших психологических упражнений.