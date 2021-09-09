Під приводом підвищення ефективності боротьби з контрабандою, держава збирається ретельніше відстежувати що і в якому обсязі замовляють українці з-за кордону.

10 вересня Верховна Рада України планує прийняти в другому читанні пов'язані законопроєкти №4279/4278, зареєстровані ще 28 жовтня 2020 року, деякі норми яких містять відверто суперечливі і можна сказати фатальні наслідки для ринку української міжнародної логістики.

Всі без винятку експрес-перевізники та поштові оператори в шоці і виступають єдиним фронтом проти, чого не було практично ніколи.

Компанії вже висловили категоричний протест. Нова Пошта Глобал, Meest, представники найбільших міжнародних мереж DHL, Fedex, UPS, в тому числі і державна "Укрпошта" попереджають, що законодавче нововведення призведе до токсичних для їхнього іміджу ризиків, зокрема – виникнення операційних колапсів, затримок доставки, масового повернення товарів і збільшенню сум компенсації за недоставлені своєчасно відправлення. А головне – буде створено істотний ризик витоку або навмисного зливу персональних даних українців шахраям.

Перевізники і поштовики також вважають, що ініціатори відкрито лобіюють інтереси великого українського рітейлу, який неодноразово намагався обмежити покупки громадянами дешевших аналогів їх товарів на міжнародних майданчиках. В середньому, великі українські торговельні мережі встановлюють націнку на свої товари в розмірі від 200% до 500%. Однак нашу владу, схоже, біди народу цікавлять куди менше, ніж збагачення його "слуг" і наближених до еліти олігархів.

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