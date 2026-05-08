8 травня, 22:11
Оновлено - 22:31, 8 травня
В Одесі чоловік відкрив стрілянину у піцерії
Основні тези
- У піцерії на Середньофонтанській вулиці в Одесі сталася стрілянина, було чути 5 пострілів.
- Інцидент обійшовся без потерпілих, стрільця затримали.
Увечері 8 травня одеські пабліки поширили інформацію про стрілянину у піцерії на Середньофонтанській вулиці. Повідомлялося, що було чути 5 пострілів.
У поліції Одещини підтвердили 24 Каналу факт стрілянини.
Що відомо про стрілянину у піцерії в Одесі?
Наразі відомо, що інцидент минувся без потерпілих, а стрільця затримали.
У мережі тим часом писали, що нападник певний час переховувався у дворі. Попередньо, він був у нетверезому стані.
За даними пабліків, стрілянина відбулася у піцерії "Піца Жриця".
