В Одесі чоловік відкрив стрілянину у піцерії

Увечері 8 травня одеські пабліки поширили інформацію про стрілянину у піцерії на Середньофонтанській вулиці. Повідомлялося, що було чути 5 пострілів.

У поліції Одещини підтвердили 24 Каналу факт стрілянини. Що відомо про стрілянину у піцерії в Одесі? Наразі відомо, що інцидент минувся без потерпілих, а стрільця затримали. У мережі тим часом писали, що нападник певний час переховувався у дворі. Попередньо, він був у нетверезому стані. За даними пабліків, стрілянина відбулася у піцерії "Піца Жриця". Невідомий відкрив стрілянину піцерії: дивіться відео На місці події зібралося багато поліції: дивіться відео