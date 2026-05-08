Одеса Новини Одеси В Одесі чоловік відкрив стрілянину у піцерії
8 травня, 22:11
1
Оновлено - 22:31, 8 травня

В Одесі чоловік відкрив стрілянину у піцерії

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У піцерії на Середньофонтанській вулиці в Одесі сталася стрілянина, було чути 5 пострілів.
  • Інцидент обійшовся без потерпілих, стрільця затримали.

Увечері 8 травня одеські пабліки поширили інформацію про стрілянину у піцерії на Середньофонтанській вулиці. Повідомлялося, що було чути 5 пострілів.

У поліції Одещини підтвердили 24 Каналу факт стрілянини. 

Дивіться також Суперечка переросла в стрілянину: у Запоріжжі п'яний військовий поранив двох людей 

Що відомо про стрілянину у піцерії в Одесі?

Наразі відомо, що інцидент минувся без потерпілих, а стрільця затримали.

У мережі тим часом писали, що нападник певний час переховувався у дворі. Попередньо, він був у нетверезому стані. 

За даними пабліків, стрілянина відбулася у піцерії "Піца Жриця". 

Невідомий відкрив стрілянину піцерії: дивіться відео

На місці події зібралося багато поліції: дивіться відео

 

 

Пов'язані теми:

Новини України Поліція Новини Одеса Одеса Стрілянина Одеса Новини Одеси