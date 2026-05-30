Об этом проинформировали на странице пресс-службы мероприятия.

К теме Шах и мат: почему в Иране снова хотят вернуть монархию и скандируют имя принца Резы Кира Пахлави

Что известно о визите Пахлеви в Украину?

Реза Пахлеви участвует в форуме в Одессе, который собирает политиков, дипломатов, военных и экспертов из разных стран. Как отметил основатель Black Sea Security Forum Алексей Гончаренко, присутствие Пахлеви демонстрирует, что иранская оппозиция к нынешней власти остается активной.

Справка. Реза Пахлеви – сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлеви. После Исламской революции 1979 года его семья покинула страну. С тех пор он стал одной из ключевых фигур иранской оппозиции и выступает за политические изменения в Иране.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В то же время в Одесской городской военной администрации добавили, что в рамках Black Sea Security Forum 2026 состоялся Молитвенный завтрак, в котором приняли участие представители власти, военные, духовенство, бизнес, волонтеры и международные гости.

Участники совместно молились за Украину, справедливый мир и безопасность государства.

Напомним, в январе на фоне экономических трудностей в Иране проводили масштабные протесты. В этих условиях оппозиционный политик и наследник иранского престола Реза Пахлави заявлял о начале "нового этапа национального сопротивления", направленного на смену режима Исламской Республики и будущее восстановление страны.

Впрочем, ситуация тогда кардинально изменилась из-за начала совместной американо-израильской военной операции против Ирана в конце февраля.