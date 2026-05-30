Про це поінформували на сторінці пресслужби заходу.

Що відомо про візит Пахлаві до України?

Реза Пахлеві бере участь у форумі в Одесі, який збирає політиків, дипломатів, військових та експертів з різних країн. Як зазначив засновник Black Sea Security Forum Олексій Гончаренко, присутність Пахлеві демонструє, що іранська опозиція до нинішньої влади залишається активною.

Довідка. Реза Пахлеві – син останнього шаха Ірану Мохаммеда Рези Пахлеві. Після Ісламської революції 1979 року його родина покинула країну. Відтоді він став однією з ключових фігур іранської опозиції та виступає за політичні зміни в Ірані.

Водночас в Одеській міській військовій адміністрації додали, що в межах Black Sea Security Forum 2026 відбувся Молитовний сніданок, у якому взяли участь представники влади, військові, духовенство, бізнес, волонтери та міжнародні гості.

Учасники спільно молилися за Україну, справедливий мир і безпеку держави.

Нагадаємо, у січні на тлі економічних труднощів в Ірані проводили масштабні протести. У цих умовах опозиційний політик і спадкоємець іранського престолу Реза Пахлаві заявляв про початок "нового етапу національного спротиву", спрямованого на зміну режиму Ісламської Республіки та майбутнє відновлення країни.

Втім, ситуація тоді кардинально змінилася через початок спільної американсько-ізраїльської воєнної операції проти Ірану наприкінці лютого.