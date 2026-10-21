Запобіжний захід без права внесення застави призначили за клопотанням Ізмаїльської окружної прокуратури, зазначили в Офісі Генерального прокурора. За версією слідства, упродовж 2025 – 2026 років фігурант вчинив щонайменше три епізоди сексуального насильства щодо малолітньої.

Зловживав довірою батьків та залякував погрозами

Слідчі встановили, що підозрюваний разом зі своєю співмешканкою підтримував дружні взаємини з родиною потерпілої. Батьки дівчинки довіряли знайомому та дозволяли йому наглядати за дитиною, чим той неодноразово користувався.

Один із таких випадків трапився у жовтні 2025 року. Просто під час святкування першого дня народження своєї доньки чоловік заманив 10-річну гостю до окремої кімнати та зґвалтував її.

Згодом він продовжував вишукувати приводи, аби опинитися з дівчинкою наодинці. Щоб приховати скоєне, чоловік систематично чинив на неї психологічний тиск і погрожував фізичною розправою над її батьками.

Досудове розслідування триває. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку й встановлено вироком суду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Дарницькому районі Києва затримали 22-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 21-річної дівчини. За даними поліції, він напав на неї в парку, побив і, погрожуючи зброєю, вчинив сексуальне насильство.

Підозрюваного, який раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини, розшукали менш ніж за добу. Суд узяв його під варту без права застави. Йому загрожує до 5 років ув'язнення.