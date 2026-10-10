У Дарницькому районі Києва правоохоронці оперативно затримали 22-річного молодика, який напав на перехожу, повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Києві.

Подробиці нападу в парку

Подія сталася пізно ввечері, коли 21-річна дівчина поверталася додому через парк у Дарницькому районі. Незнайомець підстеріг дівчину на вулиці, зненацька схопив її за шию та почав душити. Силою відтягнувши потерпілу в кущі, зловмисник завдав їй численних ударів по голові, після чого, погрожуючи зброєю, зґвалтував.

Одразу після того, як нападник утік, потерпіла змогла викликати поліцію. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, оперативники та криміналісти.

Зловмисника затримали менш ніж за добу

Завдяки фахівцям кримінального аналізу поліцейські оперативно встановили особу нападника та його місцеперебування. Нападником виявився 22-річний киянин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у зґвалтуванні (частина 1 стаття 152 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне молодику загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років, повідомляє Київська прокуратура.

Нагадаємо, раніше ми писали про випадок нападу в гіпермаркеті Ковеля, а також висвітлювали інцидент із побиттям учня в Дунайському центрі професійної освіти. За обома випадками ведуться слідчі дії.