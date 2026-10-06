Як розповіли представники Нацполіції в коментарі 24 Каналу, надзвичайна подія сталася в післяобідню пору 6 жовтня.

Які подробиці інциденту?

В одному з гіпермаркетів міста чоловік взяв просто з вітрини сокиру й напав на трьох відвідувачів. Потерпілих госпіталізували до медзакладів, їм надається допомога.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника 2003 року народження безпосередньо на території торговельного закладу в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини та мотиви злочину.

У коментарі для Суспільного гендиректор Ковельського МТМО Валентин Вітер розповів, що травмовані – у важкому стані. Двох із них зараз оперують, ще одну людину терміново перевезли до Волинської обласної клінічної лікарні,

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В Одесі 30 вересня сталася смертельна стрілянина після дорожнього конфлікту. За даними слідства, водій ЗАЗ навмисно спровокував ДТП із автомобілем 50-річного військовослужбовця, після чого двічі вистрілив у нього.

Спочатку чоловік поцілив військовому в груди, а коли той упав, здійснив ще один постріл у шию. Від отриманих поранень військовий загинув на місці. Підозрюваного затримали неподалік місця злочину під час спроби втечі. У нього вилучили зброю, гільзи та інші речові докази.

У Києві правоохоронці викрили 44-річного чоловіка, який погрожував убивством головному рабину України. Також він публікував образливі дописи щодо представників національних меншин і погрожував військовослужбовцям та правоохоронцям.