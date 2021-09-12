Атмосферне явище за 34 кілометри від Одеси виникло у неділю, 12 серпня. Пиловий вихор називають також "пиловим дияволом".
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Очевидці стихійного лиха зняли вихор на відео й оприлюднили його у соцмережах. На ролику видно, як пиловий стоп утворюється у полі й "з'єднує" між собою землю та небо.
На Одещині виник "пиловий диявол": дивіться відео телеграм-каналу "Х**вая Одесса"
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