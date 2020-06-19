В Ізмаїлі та п'яти районах Одещини посилили карантин через погіршення ситуації з коронавірусною інфекцією упродовж останніх 7 днів.

Головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров заявив, що відповідне рішення прийняли після засідання комісії, повідомляє Укрінформ.

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Де посилили карантин

Карантин посилили у одному місті та п’ятьох районах:

Болградському,

Ізмаїльському,

Ананьївському,

Татарбунарському,

Лиманському,

місто Ізмаїл.

У зазначених районах та місті закриють ринки, обмежать роботу громадського транспорту і внесуть зміни в роботу медичних закладів.

Обмеження посилили для того, щоб уникнути подальшого розповсюдження захворюваності на COVID-19.

Про причини посилення карантину

Віталій Гончаров наголосив, що нинішня епідеміологічна ситуація є наслідком недотримання населенням діючих карантинних обмежень, санітарних норм соціального дистанціювання та нехтування засобами індивідуального захисту.

Загалом упродовж останнього тижня на Одещині зафіксовано зростання в 1,7 рази підтверджених випадків коронавірусу.

Важливо! Міністерство охорони здоров'я ініціює посилення карантину через рекордну кількість хворих, яку фіксують в Україні вже кілька днів поспіль. Детальніше – за посиланням.