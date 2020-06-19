На Одещині посилили карантин: що зміниться
В Ізмаїлі та п'яти районах Одещини посилили карантин через погіршення ситуації з коронавірусною інфекцією упродовж останніх 7 днів.
Головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров заявив, що відповідне рішення прийняли після засідання комісії, повідомляє Укрінформ.
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Де посилили карантин
Карантин посилили у одному місті та п’ятьох районах:
- Болградському,
- Ізмаїльському,
- Ананьївському,
- Татарбунарському,
- Лиманському,
- місто Ізмаїл.
У зазначених районах та місті закриють ринки, обмежать роботу громадського транспорту і внесуть зміни в роботу медичних закладів.
Обмеження посилили для того, щоб уникнути подальшого розповсюдження захворюваності на COVID-19.
Про причини посилення карантину
Віталій Гончаров наголосив, що нинішня епідеміологічна ситуація є наслідком недотримання населенням діючих карантинних обмежень, санітарних норм соціального дистанціювання та нехтування засобами індивідуального захисту.
Загалом упродовж останнього тижня на Одещині зафіксовано зростання в 1,7 рази підтверджених випадків коронавірусу.
Що відомо про коронавірус в Одеській області?Станом на 19 червня на Одещині підтвердили 1202 випадки інфікування, в тому числі 10 відсотків складають діти, а 19 випадків – летальні.
В Україні наразі діє адаптивний карантин, але не всі області готові до чергових послаблень. Одеська область може переходити до наступного етапу.