На Одещині затопило село Ананьїв Перший: людей та худобу евакуювали – фото
У селі Ананьїв Перший, що в Одеській області, 24 червня у результаті дощів підтопило 20 приватних будинків і домогосподарств. Рятувальники евакуювали зі затопленого будинку сім’ю. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків негоди.
Рятувальники 24 червня отримали інформацію про затоплення у селі Ананьїв Перший Ананьївського району Одещини, повідомляє пресслужба ДСНС.
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Через тривалі дощі у селі підтопило 20 приватних будинків і домогосподарств.
Співробітники ДСНС евакуювали з одного будинку 6 мешканців однієї родини, з них 4 дітей,
– йдеться у повідомленні.
Сім’ю тимчасово поселили у дитячому садочку Ананьєва Першого. Мешканцям решти будинків допомогли перевести худобу зі затоплених територій.
Станом на 09:00 25 червня з 11 домогосподарств відкачали 1 980 метрів кубічних води. Рятувальні роботи тривають.
Ананьєв Перший на Одещині затопило / Фото ДСНС
Одну родину тимчасово переселили у дитячий садочок / Фото ДСНС
Місцевим жителям допомогли евакуювати тварин / Фото ДСНС
На Одещині затопило Ананьїв Перший: дивіться карту
Що відомо про негоду на Одещині
- На півночі Одеської області 22 червня пройшлася негода – за 3 години випала рекордна кількість опадів.
- Найбільше постраждав Подільський район. Там річка Великий Куяльник вийшла з берегів, частково затопивши три села: Поплавку, Качурівку і Оброчне.
- Через зливу постраждали десятки домогосподарств, поля, людям залило городи, загинула птиця і худоба.
- У селі Качурівка вода підтопила 30 будинків.
- 23 червня Одещину знову накрила негода. У селі Виноградівка Болградського району злива підтопила кілька приватних будинків і розмила вулиці. Місцями розмило асфальт, утворилися ями.
- Негода продовжилася і 24 червня. Опівдні у місті почалася сильна гроза, яка супроводжувалась градом і поривами вітру. Постраждав найбільший житловий район Одеси – селище Котовського. Вода затопила дороги та деякі двори будинків.