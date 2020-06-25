У селі Ананьїв Перший, що в Одеській області, 24 червня у результаті дощів підтопило 20 приватних будинків і домогосподарств. Рятувальники евакуювали зі затопленого будинку сім’ю. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків негоди.

Рятувальники 24 червня отримали інформацію про затоплення у селі Ананьїв Перший Ананьївського району Одещини, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Через тривалі дощі у селі підтопило 20 приватних будинків і домогосподарств.

Співробітники ДСНС евакуювали з одного будинку 6 мешканців однієї родини, з них 4 дітей,

– йдеться у повідомленні.

Сім’ю тимчасово поселили у дитячому садочку Ананьєва Першого. Мешканцям решти будинків допомогли перевести худобу зі затоплених територій.

Станом на 09:00 25 червня з 11 домогосподарств відкачали 1 980 метрів кубічних води. Рятувальні роботи тривають.



Ананьєв Перший на Одещині затопило / Фото ДСНС

Одну родину тимчасово переселили у дитячий садочок / Фото ДСНС



Місцевим жителям допомогли евакуювати тварин / Фото ДСНС

На Одещині затопило Ананьїв Перший: дивіться карту

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